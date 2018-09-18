自閉男涉非禮獲千人聲援 副揆：交法庭處理

（雪邦18日訊）對於自閉症男子涉嫌非禮女子而被逮捕一案，至今有上千民眾在網上聯署聲援他，副首相兼婦女、家庭及社會部長拿督斯里旺阿茲莎對此回應，男子的母親指兒子精神健康有狀況，但此案已進入法律程序，就交由法庭處理。

至於政府有意修法制定將最低結婚年齡修改至18歲，但日前又有15歲少女結婚的事件，旺阿茲莎表示，其部門已派員到有關家庭了解情況，而該名少女是獲伊斯蘭法庭批准結婚，這方面還需要時間釐清。

她是今午為亞航總部Red Q大樓的內部托兒所Taska Krista主持開幕儀式後，受詢時這麼表示。

她致開幕詞時說，現代越來越多雙薪家庭，托兒所的需求自然有增無減，但要找到讓父母放心的托兒所不易，亞航對此足夠敏感，在總部設立托兒所，減輕員工作為家長的負擔。

支持私企設托兒所

“我國生育率下降，許多夫妻因為要上班，但不知怎麼安頓孩子，所以選擇不生育，如果辦公室提供托兒所這項設施，就可幫助上班族解決這方面的顧慮，更能安心工作。”

她表示，政府支持公司企業採取設立內部托兒所的措施，這也是社會對女性職場表現的一種肯定。

“女人婚後未必要留在家裡相夫教子，她們也可以擁有自己的事業。”

亞航集團首席執行員兼亞航X聯合集團首席執行員丹斯里東尼費南達斯表示，亞航向來注重性別平等，16年來往往率先看到其他企業所看不到的，包括女性的權益。

“當初我很好奇，為何大馬沒有女性飛機師？在加以栽培後，如今亞航平均每20名飛機師中，就有1人是女性，我們也成為首個聘請女性飛機師的航空公司。”

他說，亞航無論是機組人員、工程師或技師，都有不少女性，當中更有許多傑出的領導。(BPK)

東尼：亞航托兒所計劃已久

東尼費南達斯表示，亞航關注員工的身心、精神和財務方面的健康，設立內部托兒所也計劃已久。該托兒所佔地約413平方米，設有4間課室、護理室、病房、用餐區、兒童廁所、烘衣室、室內和戶外遊戲區，設備齊全。

他相信，有了內部托兒所，員工可以放心安頓孩子、專心工作，進而提升各方面效率。

“托兒所運作時間從早上7時至晚上7時，開放給11個月大至6歲的亞航員工孩子，備有適合幼兒成長的學習用品、玩具和多媒體設施；這裡可容納80名兒童，如今已有大約50名孩子。”

詢及托兒所的收費，他拒絕透露，笑稱提供此設備並非為了賺錢，只是做正確的事。

另外，針對日前社交網站流傳一段視頻，有人質問亞航，一家人搭乘飛機，為何不獲安排坐在一起，東尼費南達斯回應，隨機安排機位的措施落實已久，乘客們購買機票時都已知道。

“為了公平起見，我們都是隨機排位，若要坐在一起，乘客可以在買機票時選擇屬意的座位，收費也不高，大約5令吉一位，如果你真的很愛你的家人、很想跟他們坐在一起，不會捨不得花這筆錢吧？”