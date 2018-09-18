專科醫生人力短缺 衛長：推醫療服務挑戰大

（吉隆坡18日訊）衛生部長祖基菲里阿末說，醫療人員尤其是專科醫生人手短缺，是衛生部在推行與落實各項醫療服務的目標時面對其中一項最大挑戰。

他說，就如其他發展中國家，我國在醫療保健領域同樣面對人手短缺問題，如臨床專家對人民的比列為每3.42人對1萬人口，遠低於經濟合作發展組織每14.13人對1萬人口的的平均值。

他說，根據世界衛生組織近期發布的報告，全世界衛生保健工作者缺口將於2035年達到1290萬名，又以東南亞和非洲地區的問題最嚴重，分別面對47%及25%人力不足問題。

他於今日為全球衛生專業教育創新會議主持開幕時說，醫生、護士和助產士是實現永續發展及其他國際衛生目標最大阻礙，若不採取措施，人力短缺問題將會對全世界區域數十億人口的健康產生嚴重影響。

他說，儘管我國過去已提供更多醫療課程的學士及碩士學位，卻依然不足以應付國內需求。

“國內約8000名臨床專家中，逾40%是在私人領域服務，為30%的入院者服務。”

較後詢及會否針對專科醫生短缺問題成立特工隊時，祖基菲里說，衛生部將持續對專科醫生短缺的問題進行探討，這問題也經常在內閣會議中提及，但是一項持續性工作。

他說，衛生部將會在財務狀況許可下做出更詳細的宣布，然而目前不會有任何重大措施。

“儘管如此，我們有每年提供1000人名額的‘聯邦訓練獎勵’（HLP），若財務狀況允許，我們將會提升這獎勵。”

“衛生部也會就增加名額一事與教育部及高教部商討，也與馬大醫藥系院長拿督阿迪巴博士商討。”

有關是否會分派專科醫生到東馬的問題，祖基菲里說，衛生部仍有許多問題需要跟進，同時也需要時間處理。

他表示經於昨天與沙巴首長就醫療設備與專科進行商討，後者也告知他人手短缺及職位空缺等問題。然而在努力培訓醫生和專科醫生的同時，衛生部還需要跟進很多事情，還得考慮財務能力。