賽夫丁：SST開跑至今 除雞蛋 30日用品價穩

（加影18日訊）國內貿易及消費事務部長拿督賽夫丁說，貿消部在銷售稅開跑至今的18天來一直在視察市場物品售價，發現其中30種日常物品的價格穩定，惟獨雞蛋售價有起有跌。

“白糖、面粉、鹽、食油、快熟面等30種日常物品，售價沒有出現太大波動。”

“雞蛋的售價則因有不同級別而會不一樣，其他普遍使用的物品的價格依然穩定。”

他今日為GCH Retail（馬）有限公司在加影打造全國最大新鮮食品分銷中心主持推介禮後強調，貿消部依然會不時地檢查，確保日常物品沒有亂漲價。

賽夫丁說，他在銷售稅開跑後至今視察了七、八間大小超市及霸級市場，了解日常物品的售價。

他說，貿消部非常關注商家會否胡亂調整物品價格，因此促請民眾充當政府耳目，舉報不合理調高物品價格的商家。

他說，消費人可以通過各管道向貿消部投報，包括拍下照片及記錄商店資料等，發送至WhatsApp（019-2794317），貿消部會於在24小時內採取行動。

他說，貿消部執法組每星期展開的物價檢查將會持續到下個月，以確保售價穩定。

另外，賽夫丁鼓勵民眾多購買本地產品，藉以刺激國內經濟，從而幫助國內企業家、農民等，同時希望提高民眾對本地產品質量認識。

他說，國人收入的增加提高購買力，對高質量與新鮮產品的需求也大，而消費模式的轉變，也鼓勵零售商及大型商場為消費人提供質量更好與新鮮的產品，滿足不斷增長的需求。

年杪推行零浪費政策

“可是，國人每天丟棄的剩餘食物卻多達3000噸，其中45%更是仍然可以食用的食物，為了抑制這種浪費，政府將於今年杪推行‘零浪費’政策。”

他說，為了減少食物浪費，貿消部正與霸市及超市緊密合作，多餘食品分發給低收入者。

另一方面，GCH Retail（馬）有限公司董事經理皮爾說，隨著在加影建設最大與最新的新鮮食品分銷中心，該公司將能為客戶提供最高質量的新鮮產品。

他說，佔地1萬950平方公尺的新分銷中心是該公司最大一間，比起無拉港的分銷中心大3倍。