涉性騷擾實習醫生 骨科主任停職2個月

（雪蘭莪．雙溪毛糯18日訊）衛生部長祖基菲里阿末證實，雙溪毛糯醫院骨科專科部門主任，已因為涉嫌性騷擾實習醫生的指控被停職兩個月。

“根據初步調查，涉案的資深醫生於2009年在雙溪毛糯醫院服務以來，共性騷擾了38名實習女醫生。”

他說，涉案醫生目前是被公共服務委員會停職，而馬來西亞醫藥理事會也正對事件進行調查，一旦被證實涉案，最終可能會被除牌。

他說，公共服務委員會是於上周五（14日）通過議決，將涉案的當事人，即雙溪毛糯醫院骨科部門的主管停職兩個月，並從昨天起生效。

“衛生部也向反貪污委員會提呈此事的（初步）調查報告，以便採取進一步行動。”

祖基菲里於今日在雙溪毛糯醫院與骨科部門進行會議後召開記者會說，他在會上與醫院所有的骨科醫生和部門全體職員會面。

“我在進行了兩個小時的會議上，聽取了各造的聲音與意見。”

他透露，共有38名證人出席衛生部獨立調查委員會之前所召開的31項聽證會。

“她們都是之前與該名前主管於2009年開始在該醫院服務後共事過的女醫生，一些從那時開始就被對方性騷擾。”

他強調，為了顯示新政府的施政公平，他會確保公正與公平地處理此案。

他說，他也向醫院骨科部門的全體職員保證，將會採取補救措施，以恢復和諧的工作氣氛。

祖基菲里也駁斥早前的謠言，並強調，根據院方告知，骨科部門的所有人手並沒有調職到其他崗位，每個人都照常在各自的崗位。

出席記者會的包括衛生部副總監拿督阿茲曼和雙溪毛糯醫院院長卡馬魯丁。