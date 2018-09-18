朝允韓國直播文金會 金正恩親自接機

（平壤18日訊）韓國總統文在寅與朝鮮最高領導人金正恩，今天下午在朝鮮首都平壤舉行兩人第三次首腦會談。首度訪朝的文在寅，成為繼前總統金大中、盧武鉉之後，第三位在平壤與朝鮮領導人會晤的韓國總統。

文在寅與夫人金正淑今早乘坐專機，抵達平壤順安國際機場，金正恩與夫人李雪主在事前未有通知下，親自到機場迎接。文在寅與金正恩握手擁抱，又一同檢閱朝鮮軍方儀仗隊，軍方鳴放禮炮。

文在寅與在場的朝鮮人握手及向他們鞠躬，他們不斷揮舞朝鮮國旗及象徵韓朝統一的半島旗。文在寅其後在金正恩陪同下，抵達下塌的平壤郊區大同江邊的百花園國賓館；午餐後，兩人下午會舉行第一輪會談。

這是韓朝領袖繼4月27日和5月26日的峰會後，兩人再次會晤。文在寅與金正恩將在3天內會舉行兩次會談，討論改善兩韓關係、無核化和消除戰爭風險等三大議題。明天下午，兩國領導人將舉行聯合記者會公布協商成果。

提朝去核折衷方案

此次峰會的重要環節，將首次進行現場直播。韓聯社稱，朝鮮從未直播過平壤舉行的活動，朝鮮的決定也出乎韓國的意料。

朝鮮官媒亦報導了這次峰會，稱這是改善韓朝關係的好機會。朝中社說，“韓朝峰會旨在貫徹《板門店宣言》，實現朝鮮半島的和平、繁榮和統一。是次峰會將為發展韓朝關係提供重要機遇，並創造新的歷史”。

由於美朝在6月新加坡舉行峰會後，雙方就具體棄核方案意見分歧，陷入僵局。文在寅可能在本次會談向金正恩提出折衷方案，預計會勸說金正恩在要求美國保障其體制安全之前，先採取邁向無核化的具體行動，並要求朝方明確給出其所持核彈頭及相關設施清單的申報期限。

文在寅計劃透過此次峰會縮小美朝之間的分歧，然後在聯合國大會期間舉行的美韓峰會上，向美國總統特朗普說明文金會成果，為美朝的第二次峰會打好基礎，隨後爭取在年內舉行韓朝美三方峰會，同時發表終戰宣言。

將討論合編辭典申奧

另外，韓國文化體育觀光部長都鐘煥將在此行與朝鮮商討共同編纂韓民族語言大辭典，也會討論聯合申辦2032年奧運會，或連同中日聯合承辦2030年或2034年世界杯足球賽。

韓民守候追看直播 離散家屬感動期待

大批韓國民眾守候在電視前，觀看文在寅飛抵平壤，與金正恩會面的時刻。有民眾對這次峰會感到期待，希望對話有助朝鮮無核化的進程。

在韓國首爾車站，電視前聚集大批民眾。當金正恩夫婦迎接文在寅夫婦時，觀看直播的民眾拍手喝采。一名66歲金姓市民形容︰“目睹他們見面實在令人感動。”另一名65歲白姓的市民則稱︰“我的祖父身在朝鮮，每逢中秋節他總是不禁流淚。我希望能見到韓朝統一。”

不過，有較年輕的韓國民眾則持保留態度。一名25歲韓國青年說︰“我們已經見過此前的峰會了，但甚麼都仍未解決。我絲毫不感興奮，朝鮮仍持續以核武挑釁。”