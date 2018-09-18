【歐冠聯賽】衛冕冠軍皇馬強陣壓境 羅馬十面埋伏

（馬德里18日訊）衛冕冠軍皇家馬德里週三在2018/19賽季歐洲冠軍聯賽登場，在主場進行的G組迎戰意甲老對手羅馬，後C羅時代的皇馬能否旗開得勝？引人注目。

皇馬主帥洛佩特吉本賽季的任務重大，除了需助皇馬實現歐冠4連冠，還要從巴塞羅納手中奪回西甲霸業。上賽季，齊丹為皇馬實現了首個歐冠3連冠之後呈辭。

然而，皇馬上賽季能隊史上第12次稱霸歐冠，是因為還有葡萄牙巨星C羅助陣。但今夏C羅已經轉會去了祖雲杜斯，沒有了C羅的攻城拔寨、也沒有齊丹調兵遣將，皇馬能否蟬聯歐冠？引起一個大問號。

C羅自2009年從曼聯加盟皇馬之後，在9年期間共為“銀河戰艦”上陣438場比賽，攻進451個球，創造了一個其他球員難以逾越的坎。而他轉會祖雲杜斯之後，仍然保持穩定狀況，剛在上週末連進2球打破意甲球荒，祖雲現以4連勝領跑。

反觀皇馬，上週末在西甲客場僅1球逼和比爾包，3連勝勢頭被終結，目前在西甲積分榜落後4戰4勝的宿敵巴塞羅納暫居第二。

明日，洛佩特吉將讓在上週末替補的莫德里奇與貝爾重回首發。缺戰比爾包的卡塞米羅取代塞巴洛斯回到首發，伊斯科和阿森西奧競爭左路位置，攻進5球的本澤馬領銜鋒線，庫爾圖瓦將和納瓦斯競爭首發門將。

羅馬賣3大將實力大減

羅馬隊上賽季打進歐冠半決賽，意甲奪得季軍，但新賽季至今表現欠佳，這和球隊今夏將三名大將出售導致實力大減有關。巴西門將阿利松、中場斯特羅曼以及納因戈蘭被賣，引發了球迷猛烈抗議。

羅馬球會主席蒙奇和主帥迪弗朗西斯科如今如坐針氈。蒙奇喜歡亂賣球員已非新鮮事，他一年多前入主羅馬一個月後，就將薩拉赫賣給利物浦，造就埃及神鋒在利物浦的崛起。

羅馬在意甲首戰客場1球勝托利諾之後，就未再勝過，先後主場3球打和亞特蘭大、客場1比2負AC米蘭、主場2比2和基爾沃，位居積分榜第9名。

羅馬隊明日比賽有弗洛倫齊傷癒復出，哲科領銜鋒線，沙拉維、恩宗齊、卡斯坦、羅馬格諾利、凱塔等預料將首發，尋求力拚強大的皇馬。

兩隊曾經交手10次，皇馬獲6勝3和1負佔上風，最近一次交手是今夏國際冠軍杯，皇馬小勝2比1，而2016賽季歐冠淘汰賽，皇馬兩回合皆2比0雙殺羅馬。