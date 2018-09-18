15歲少女嫁44歲男 父母：不想她和我們受苦





（吉蘭丹‧道北18日訊）吉蘭丹再傳出一宗未成年婚案，一名育有兩名孩子的44歲男子迎娶一名15歲少女，作為其第二任妻子。

根據《新海峽時報》報道，這宗未成年婚案已獲得伊斯蘭法庭批準，並於7月在道北甘榜勞勿（Kampung Laut）一所清真寺進行宗教合法結婚儀式（akad nikah）。

報道引述少女父母的話指出，他們是因為家境貧困，所以同意把幼女嫁給比她年長29歲的男子。

少女的父親表示，他和妻子數個月前，在其中一名兒子的介紹下，認識了該名來自話望生，任職志願警衛（RELA）的男子。

據了解，少女的父母經營一家雜貨店，並育有13名孩子。他們每月僅有200至300令吉的收入，幾乎無法維持生計。

這名父親說，他是希望讓女兒獲得更好的生活，才會答應這門婚事。

“世上沒有父母會希望自己的孩子生活困苦，我們不想女兒像我們一樣受苦，來養大13名孩子。”

“我們希望孩子能有更舒適的生活，包括我們的小女兒。”

“她（幼女）的兄姐全都結婚了，有各自的生活。我們知道她還未成年，但我們只想她過得更好。”

少女的父親還說，盡管男子已婚，並擁有兩名孩子，但他一夫多妻的身份已經獲得法庭批準。

他也強調，女兒並未抗拒這門婚姻。

少女在受訪時表示，她為結婚感到開心。

“老實說，我不在乎別人的眼光，最重要的是我和丈夫過得開心，我會用余生來讓丈夫開心。”

國內近期頻頻發生未成年婚姻事件，今年7月，在吉蘭丹同樣有一名大馬籍橡膠收購商迎娶一名11歲女童。

7月22日，再有一名來自登嘉樓的19歲男子和來自吉蘭丹的13歲女子結婚。