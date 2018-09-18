師生被咬皮膚腫癢 壁蝨襲吉華小











（雙溪大年18日訊）壁蝨（Pijat）長期侵襲吉打州鉛縣雙溪鉛中華小學，近期又有20名小學生集體遭殃！

校方是在3個月前開始察覺到壁蝨侵襲校園現象，近日變得嚴重，全校58名學生中，有20名來自各班級的學生先後被叮咬，手腳、頸部紅腫，校方驚覺事態嚴重，已帶學生到醫院檢查。

受影響的20名學生分是一年級4人、二年級4人、三年級2人、四年級3人、五年級5人及六年級2人。學生們今早在董事部及當地縣議員黃文華安排下，前往醫院求醫，然後再向衛生局求助。

董事長李光發受詢時指出， 今年6月開始有一兩名學生被壁蝨叮咬，學生家長自行帶子女求醫後已無恙，因此校方也不以為意。

校長憂影響考試

“數週前學校放假前越來越多學生被叮咬，包括副校長也中招，因此董事部也趁著放假期間花一萬多令吉為全校重新油漆，不過問題還是沒有解決；後來又買了11桶香茅配方的消毒水給每一間課消毒，情況也沒有改善。”

李光發強調，董家協同仁與全校58名學生及10名教師，天天為蟲襲困擾，因此也求助黃文華反映，希望後者能協助解決此事。

李光發坦承，壁蝨問題在他學生時代就已存在，當地馬來人都稱為“Pijat”，希望衛生局官員能盡快解決問題。

校長黃美指出，本月22日乃小六評估考試，屆時會有12名學生應考，若壁蝨問題不解決，恐影響學生考試。

一人一句

副校長：傷口會留疤

副校長李蓮碹指出，被壁蝨叮咬處首先會出現一個小洞，傷口水腫然後發癢，若用手去抓，傷口的水流出後會蔓延開來，情況會更嚴重，在求醫塗藥止癢之後，傷口會留下疤痕。她說，在藥劑師的介紹下，購買特製肥皂洗刷，情況會有所改善。

家長：兒子雙腳紅腫

學生家長羅燕妮說，其兒子尤騹嶪今年6月就被壁蝨叮咬，雙腳紅腫，也看過多名醫生，2週前假期，紅腫處開始好轉，但留下黑色疤痕，上週開學後雙腳又開始紅腫，為了保護孩子的雙腿，只好購買較長的襪子，但襪子染到血水後蔓延到其他部份，導致整個腳都嚴重紅腫。

專家：可叫衛部噴藥

昆蟲博士李衍旺說，壁蝨屬於跳蚤類，校方可以要求衛生部派員到學校噴射蚊蟲之類的藥物，因這些藥物可以輕易殺死昆蟲類。

中醫師陳恩來則建議校方到五金店購買“臭水（福建話）滅蟲。

懂多一點——壁蝨屬暫時性寄生蟲

Pijat，壁蝨屬跳蚤類，是一種半翅目的暫時性寄生蟲，也稱臭蟲、床蝨。性喜藏匿於草叢，需要進食吸血時，就爬到沿路經過的動物（包括狗貓或人類）身上。由於這類蟲隻後足基部前方有臭腺，當受驚動時便會放出臭液使臭蟲爬過的地方都留下難聞的臭氣。身體被這類蟲隻吸血導致患部紅腫、過敏及騷癢。