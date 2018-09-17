【回應The Edge報導】納吉：職員代僱主簽署正常 函件使用王子信頭

（八打靈再也17日訊）前首相拿督斯里納吉說，今日一篇引述匿名調查員的報導，指沙地阿拉伯王子阿都拉阿茲致給他的信函其實是王子助理，而不是王子親自簽名。閱讀這篇報導的人若沒有更深入思考，就會作出是他在誤導人民的結論。

他在其臉書專頁貼文說，重要的是他收到的所有信函都是使用阿都拉阿茲王子的信頭，而且所有信函的簽名都是一樣的。

“調查員所指的簽名，我目前無法證實。我所知道的是，在商界，也會有職員代表雇主簽署信函的情況。”

不過，他說，該篇報導沒有提及展示資金轉移的銀行官方文件記錄，即資金來自沙地阿拉伯財政部及沙地阿拉伯王子法依沙戶頭轉賬事宜。

“收取款項的銀行或馬來西亞國家銀行也不曾質疑所有的資金轉移記錄。”

納吉宣稱，有關報導也選擇性不提及他在收到款項數個月後歸還26億令吉給Tanore金融機構的事實，而他已於上週在臉書分享相關銀行文件記錄。

“《華爾街日報》在所出版的《億元鯨魚》（The Billion Dollar Whale）也承認我有歸還26億令吉的事實，這證明我沒有偷竊或保存這數十億令吉作為私人用途，我也不是如同各方所指控的是流氓、強盜或小偷。”

他說，儘管此事已有銀行記錄及《華爾街日報》證明，但希望聯盟領袖和調查當局依然不提及這個事實。

“重要的是，根據2011年2月1日的首封信函，已故沙地阿拉伯國王阿都拉在承諾提供我資金援助後，向阿都拉阿茲王子和法依沙王子交待了此事，而信函是在獲得來自法依沙王子和沙地阿拉伯財政部資金前接獲。”

他說，阿都拉阿茲和法依沙兩名王子也在事後的2011年6月，一起出席其女兒在首相官邸舉行的婚禮，他當時也向兩名協助阿都拉國王管理有關資金的王子表達感謝。(LMY)