林冠英：亞太最好之一 富時指數困境中增長

（布城17日訊）財政部長林冠英說，雖然當前全球經濟充滿不確定因素，但截至9月7日的富時馬來西亞綜合指數仍略增0.13%，是亞太區域表現最好的指數之一。

“與富時馬來西亞綜合指數比較，新加坡海峽時報指數及日經225指數則分別下降8.29% 及1.72%。”

他於日前在香港中信里昂證券25 週年投資論壇上說，令吉因馬來西亞是深度與開放的外匯市場，以致無可倖免地面對調整。可是，令吉對美元的兌換率，仍然是其中一個最有彈性的區域貨幣，從今年初以來，兌美元貶值2.6%

他說，雖然存在不利因素，馬來西亞經濟的基本面依然強大且富有彈性，其中共有8大因素，包括：

一，馬來西亞經濟穩健成長，在受到國內外需求的驅動下，預料可以維持穩定的成長步伐，預料2018年會取得5%的經濟增長，並會是本區域最快速增長的經濟體之一。

二，馬來西亞擁有一個高度多元的經濟體，服務領域占國民生產總值的54.5%。此外，出口市場也同樣多元，製造業佔了總出口超過80% 。

三，有利的勞動市場條件有利於經濟的增長。馬來西亞於今年7月的失業率僅3.4%，私人界的工資穩健增長，2018 年的首半年取得6.2% 的成長率。

四， 馬來西亞的現金戶口順差繼續健康成長，並佔2018 年上半年國民總收入（GNI）的2.8%，料將繼續以盈餘的姿態前進。得利於高競爭力與多元的出口行業，將會持續維持貨物貿易順差。

五，伸縮性的匯率。在亞洲金融危機後，令吉已進化為全面伸縮性或自由浮動的貨幣，這對馬來西亞有利，當貨幣面對壓力時，該機制能讓令吉起自我防震的免疫作用。 就中期發展而言，政府將持續提升國家的經濟基礎，這正面良好的發展，最終將反映在令吉表現上。

六， 非常成功的外部緩衝。馬來西亞的國際外匯儲備高達1044億美元，足以促進國際交易。 外匯儲備僅佔據外部資產的四份之一 ，銀行及企業機構持有其餘四分之三外部資產。截至2018 第二季共1.3兆令吉，足以應付償還約7409 億令吉的外債。

七，低通膨率。6月的通膨率只有0.8%，7月也只有1.1%。低通膨率將成為馬來西亞的屏障，避免令吉兌美元下降導致進口通膨現象。

八、中美貿易戰也為馬來西亞製造特別投資機會，中美兩國許多企業，尤其是大型製造商尋求到馬來西亞設廠，視馬來西亞為天然的投資避風港。

林冠英指出，撇除外在因素，自大選後不論是商界及消費都給予正面回饋，反映經濟擁有正面的發展前景。

他說，根據馬來西亞經濟研究院（MIER），消費人指數衝破100點的門檻，於7月達到132.9 的新高，這也表示國內消費能力於未來數個月依然保持強勁。

他說，馬來西亞經商條件指數中也獲得116.3 分，根據調查，發現本地或出口訂單都已經增加，生產速度加快，投資額上升，季度產能利用率增加。