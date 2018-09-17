納吉出示獻金信 The Edge揭非阿拉伯王子親簽

（吉隆坡17日訊）財經周刊《The Edge）揭發，前首相拿督斯里納吉為了證實沙地阿拉伯王子阿都拉阿茲給他的數十億令吉屬於“捐獻”的信件，並非是王子親自簽署的信件。

根據報導，王子的信以及另外兩封信件，都是由一名自稱是王子代表的男子──莫哈末阿都拉所簽署。

這份英文周指出，莫哈末阿都拉向調查人員承認，刊有關信件確實是他代表王子撰寫與簽署，但他以此事攸關沙地王室家庭的利益為由而不能透露更多詳情。

納吉早前出示阿都拉阿茲的信件，證明由王子捐獻的“26億令吉”屬於捐款，但他已於2013年時悉數歸還，並沒有私藏任何金錢捐獻。

納吉當時聲稱，阿都拉阿茲在誌期2013年3月1日的信上寫明，會分階段將8億美元（但實際上的數額並沒有）匯入其私人戶頭。阿都拉阿茲也在信中闡明有關資金來自他的賬戶或其他代表，包括Tanore財務公司。

納吉說，由於他所接獲的捐款也附上沙地阿拉伯國王的來函，他因此沒有對這些資金提出質疑。

根據報導，莫哈末阿都拉告訴馬來西亞調查團隊，指他是代表沙地阿拉伯王室轉達談話，調查團隊應該採信他所轉達的話。

報導引述消息人士，指調查人員在見過莫哈末阿都拉後，因缺少相關證明文件，無法證實Tanore或Blackstone公司所獲得的款項，是否來自沙地阿拉伯。”

報導指出，莫哈末阿都拉指陳金龍（Eric Tan Kim Loong）確實是Blackstone及Tanore的受益人和“值得信賴的伙伴”。

陳金龍被指是一個馬來西亞發展公司弊案關鍵人物劉特佐的親信。

較早前，納吉在其臉書專頁貼文並出示各種證據，指他在2012年12月的阿拉伯之春鬥爭結束後，於2013年初請求沙地阿拉伯國王捐助“應急資金”。

他表示，他在第13屆大選前，分別於2013年3月21日及25日收到總額6億8100萬美元（26億令吉）的捐款，並作為應對大選後可能會重演2008年916變天事件的資金。

他說，這是因為根據當時各項分析，顯示國陣的選情告急，成績可能會比第12屆大選時更差，國陣可能會失去更多議席；與此同時，在野聯盟在執政檳城和雪蘭莪後變得更加強大，並獲得來自國外龐大的資金援助。