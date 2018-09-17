休假避嫌 查德銀高層在1MDB角色

（吉隆坡17日訊）彭博社報導，調查涉及價值數十億美元的一個馬來西亞發展公司（1MDB）弊案的新加坡當局，正在調查即將離任的德意志銀行高級管理人員所扮演的角色。

報導引述一名不願具名的消息人士，指德國銀行金融機構集團亞太區負責人陳雯綺（譯名）（Tan Boon-Kee）於8月底接受了新加坡商務部的訪問。

此外，新加坡金融管理局還向德意志銀行詢問陳雯綺參與一個馬來西亞發展公司賬戶的程度。

陳雯綺於8月辭去在德意志銀行的職務，目前正在休假避嫌（gardening leave）。

雖然她沒有被指控涉及不當行為，但卻不清楚她的離職是否與一個馬來西亞發展公司的調查有關。

德意志銀行拒評論

陳雯綺和德意志銀行的發言人都拒絕評論。

新加坡警方對此事的回應則是：“與一個馬來西亞發展公司有關的案件調查仍在進行中，對此作進一步評論是不恰當的。”

較早前，首相敦馬哈迪說，馬來西亞將嘗試收回可能從一個馬來西亞發展公司流失的45億美元（約180億令吉），以及支付給高盛集團的佣金。

美國司法部官員曾說過，來自一個馬來西亞發展公司的45億美元資金通過不明的交易網絡與空殼公司被盜走。

根據報導，新加坡的調查人員向陳雯綺詢問了她與馬來西亞富商劉特佐的交易情況。

劉特佐因涉嫌在馬來西亞和新加坡洗錢而被通緝，儘管他至今都否認有不法行為，但他被美國檢察官稱為一個馬來西亞發展公司弊案的背後策劃人。