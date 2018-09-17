淨選盟：候選人遴選不透明 應審視簡單多數制選舉

（八打靈再也17日訊）隨著波德申區國會議席補選即將到來，淨選盟2.0促政府重新審視“簡單多數制”（First-Past-The-Post）的選舉制度，以及政黨自上而下，不透明的候選人遴選程序。

淨選盟2.0指出，從波德申區國會議員拿督丹尼雅辭職，為安華重返國會鋪路，彰顯政黨領導陣容上的彈性已被簡單多數制所改變。

該組織發文告說，就有如在英國至今仍適用的簡單多數制，候選人應該是從支部自上而下選出，而不是黨總部。

“由於簡單多數制的授權屬於個人，一旦出現空缺，就得進行補選，又或者現任議員患病、事故、無能力、喪失資格或呈辭時，也必須進行補選。”

安華引發3次補選

淨選盟2.0指出，安華至今已引發3次補選，其中兩次基於政治審判，但安華有責任明確表達立場，即是否為了符合其利益而保留簡單多數制度。

“安華的案件無疑是特例。他因政治動機而被判坐牢，並因此失去競選資格。但在選舉前的協議中被任命為下一任首相，但卻因為他的判決，在任何選舉制度下都不會有簡單的解決方案。”

“更特別的是，2014年的加影行動被觸發，是因為公正黨不能在沒有補選的情況下，將安華列為雪蘭莪州務大臣的後備候選人。”

除了針對安華一家的王朝政治，淨選盟2.0認為，國內幾乎所有政黨都是自上而下及不透明的候選人遴選程序，才是更大的問題。

淨選盟2.0認為，政黨在調整領導陣容缺乏彈性，對於議會政府來說是必要的。除了這個案例以外具有更廣泛的影響，也超過補選。

“黨候選人遴選程序是自上而下及不透明時，可以避免有關裙帶關係或任人唯親的指控嗎？即使兒子、女兒、或一名知名領導人的徒弟，有資格成為他們自己的候選人嗎？”

“是時候讓馬來西亞人考慮，以及候選人拿督斯里安華站出來表態，是否繼續讓所有國州議員通過簡單多數，或採用混合制，讓一些國會議員通過比例代表制度進行選舉。”

淨選盟2.0指出，在第14屆大選，有許多新候選人，包括希望聯盟及巫統，都是最後一分鐘的安排，就如波德申區原任國會議員的辭職，也是最後一分鐘的決定。

“委任敗選候的選人或未經選舉的官員為上議員的做法，就是這樣的結果，使到上議院更像是一個橡皮章（Rubber stamp）。 ”

淨選盟2.0呼籲人民對波德申區國會議席補選作出批評指正，針對系統性的缺陷進行審查，不要專注於當中涉及的“名人”。