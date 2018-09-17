副揆：人民須瞭解權益 精明消費遏止奸商

（沙巴．根地咬17日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎說，人民必須了解消費人權益與角色，以免成為不負責任人士試圖牟取暴利的受害者。

她指出，若他們了解消費人權益與角色，他們將有能力在市場扮演物價制定者的角色。

“若我們每個人精明計劃與控制開銷，就可以做到這點。精明消費，同時只購買所需的物品，並在購物前先在各商店比較價格。”

她今日為“加強消費人社群”活動主持開幕禮時，如此指出。出席者包括國內貿易及消費事務部長賽夫丁、沙巴副首席部長兼州旅游、文化與環境部長劉靜芝，以及貿消部秘書長拿督斯里賈米爾。

當政府耳目揭不法行為

旺阿茲莎說，消費人也必須發揮角色成為政府的耳目，揭發商家的不法行為。

她指出，消費人可以通過貿消部所提供的各種管道，包括手機應用程式WhatsApp作出投訴。

“就是這麼簡單，只是拍照，輸入商店資料，然後發送到貿消部WhatsApp（019-2794317）。貿消部保證於24小時內對每一項投訴採取行動。”

旺阿茲莎說，由於貿消部官員人數有限，消費人必須通過發送資料至所制定的管道，從而協助政府。

與此同時，旺阿茲莎也在會上推介“馬來西亞食物銀行計劃”，這是一個協助減輕人民生活成本的計劃，特別是針對低收入人民。她指出，她相信這項計劃將成為一個起點，以緩解生活成本上漲所帶來的衝擊及減少人民浪費食物。

另一方面，賽夫丁在致詞時說，以旺阿茲莎為首的國家生活成本行動理事會將於9月27日召開首次會議。

他指出，這個由各相關部門代表所組成的理事會將負責收集人民對生活成本的投訴，並採取行動解決該些問題。