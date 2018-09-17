抨釀漲價人民受苦 洛曼拉大隊反SST

（吉隆坡17日訊）監督新馬來西亞（Pemantau Malaysia Baru）主席拿督洛曼阿當今日率領逾50名民眾聚集在隆市區第一大廈前，反對希盟政府落實銷售與服務稅，並促請首相敦馬哈迪及財政部長林冠英立即下台。

洛曼阿當批評希盟政府在落實銷售與服務稅後，物價明顯不降反升，導致人民生活在水深火熱之中。

指林冠英傲慢自負

他舉例，如今加工果汁飲料其實需要徵收20%的銷售稅，部分營業額門檻超過300萬令吉的餐廳則會另外徵收6%的服務稅，消費者最終需要承擔高達26%的銷售與服務稅。

他也批評，儘管財政部長林冠英承認消費稅是更好的稅制，但是礙於傲慢自負的心態，強硬廢除消費稅，並以銷售及服務稅取代，讓人民受苦。

促安華阻止希盟

洛曼阿當也將“希望”寄託在公正黨候任主席拿督斯里安華身上，並說明安華是如今唯一能拯救人民的領袖。

“我要提醒安華必須與馬哈迪及林冠英保持距離，並阻止希盟政府的所作所為，否則就算他成功出任第8任首相，依然會遭到人民唾棄。”

另外，針對支持者日前舉行示威抗議總檢察署撤銷林冠英購屋案時，與警方爆發肢體衝突事件，洛曼阿當說他已委任律師，並會在近期內起訴警方。他也已經向警方報案，同時會向人權委員會投訴。

他說，國陣前朝政府給予反對黨極大的自由，例如允許淨選盟舉行大集會，因此希盟政府也不應該阻止人民舉行示威表達訴求。

稱國家失3個月稅收

洛曼阿當也將政府拖欠商家進項稅一事歸咎希盟政府。他說，希盟政府上台後將消費稅率調整為零，導致國家損失3個月的稅收，最終無能力將進項稅歸還商家。

“在前首相拿督斯里納吉推行消費稅後，國家稅收已從2014年的180億令吉增加至412億令吉，國家財務日趨穩定，這些都是國陣政府的功勞，而非希盟政府。”

“希盟政府需為財務管理不善負責，但如今卻拿公務員及政治委任者開刀。”他點名教育部長馬智禮如今委任的助理，比前部長來的更多

“我預測，希盟下一步必定是削減醫藥開銷。”