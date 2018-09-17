檳新華小首選峇都交灣 下月捎喜訊







（檳城17日訊）檳城增建華小的地點有了眉目！教育部副部長張念群將就增建新華小事宜，下個月到檳城實地視察。她說，峇都交灣是首要考量地點。

預料張念群將在當天宣布，在檳城增建新華小的確切地點及其他詳情。

對威南人如久旱露甘

張念群今日接受光明日報記者訪問，詢及在檳增建新華小的進展時，透露本身下月訪檳的消息。她在回覆記者的簡訊說，峇都交灣是檳增建新華小的首要考量地點。

教育部長馬智禮今年7月杪在國會下議院通過書面回答馬華亞依淡區國會議會魏家祥的提問時說，內閣於7月11日決定新建的10所華小，其中6所在檳城和雪州，另4所在柔佛。

張念群當時也補充，據初步鑑定，其中1所新華小將落在檳城。

這項宣布對檳州華教而言，是一項振奮人心的消息，尤以對威南的居民來說，增建華小猶如久旱露甘。

李添霖：光育華小擬遷峇都交灣

檳威華校董聯會主席李添霖今日接受訪問時則表示，未接獲教育部對在檳增建新華小的進一步詳情，也未接獲通知張念群將於下月訪檳的消息。

但他透露，檳州首長曹觀友將於下週造訪威北瓜拉姆拉光育華小，以討論該校因學生來源不足，董事部已同意遷校的事宜，希望檳首長提出可供遷校的合適地段。

根據該校董事部早前發布的數據，光育華小全校今年只有18名學生，明年度新生共11人，華裔僅佔3人。

李添霖說，董聯會及該校董事部都認為，近年蓬勃發展及人口持續增長的峇都交灣是適合遷校地點。光育華小遷至峇都交灣，也有助疏解該區敬群華小學生爆滿的狀況。

“若光育華小遷校成功，威北瓜拉姆拉的學生仍可選擇到鄰近的本那牙益僑。”

但他補充，無論遷校和興建新的華小都是不簡單的任務，不僅事先獲得當局批准，還需要找到合適的興建地段，並籌獲龐大的建校基金。

章瑛吁遷校建校一起落實

檳州政府華校事務協調委員會主席章瑛指出，峇都交灣及大山腳阿爾瑪都是急需增建華小的地區。

她希望光育華小的遷校計劃及教育部之前所說的增建新華小計劃，兩項都可以落實，而不是二選一。那麼就能夠照顧到上述兩個地區對華小的需求。

她透露，發展商怡保置地（IJM Land）在約半年前曾獻議把位於阿爾瑪的其中一塊地段用作興建華小，可惜當時沒有學校接受遷至該區的獻議。

“怡保置地已把該地段用作其他發展，州政府如今需再協助合適地段，以作為遷校或興建新學校之用。”

章瑛也說，位於威省的峇都丁宜華小及啟新華小是另兩所等待擴建的華小。