癌末遇小三挑釁 遺書：嫁給垃圾 傳沈麗君跳樓死

（中國17日訊）中國消息指，曾在電影《家有囍事2009》中飾演黃百鳴女兒，擁有“上海第一美女”封號的中國女星沈麗君（Miki）傳出老公出軌，令她多次遭小三挑釁，又罹患子宮頸癌末期，在絕望之下，於10日跳樓輕生。

現年35歲的沈麗君是平面模特出道，2009年參演喜劇《家有喜事2009》及《變身契約》等與古天樂合作，還被稱為“上海第一美女”。原本星路順遂的她之後嫁入豪門，與丈夫育有1子1女，並淡出娛樂圈。

但日前，有網民在微博爆料稱沈麗君於9月10日跳樓自殺，留下一兒一女，還有一封很長很長的遺書。內容揭露她8年婚姻生活的不美滿以及罹患子宮頸癌末期，更形容這段婚姻就像“嫁給垃圾”，寫下“自己選的路，如今卻讓我走投無路。”

沈麗君在信中透露自己身體弱，婚後又得知丈夫精子畸形率高，所以懷孕時為了保胎打了200多次安胎針。然而在生完第二胎後卻得知，早在懷第一胎時，丈夫就有外遇，小三出身安徽，16歲就在夜總會當小姐，曾被五六十歲的男人包養。

而她也時常收到小三寄來的簡訊、還有小三和老公的親密照，並豪言沈麗君有的她也會有。沈麗君稱自己已是癌症晚期，她一度想帶著兩個孩子一起自殺，但由於不舍，她還是放棄了這個想法，只希望他們兄妹能互相愛護，堅強點。

遺書最後，沈麗君用一句話總結了自己的一生，“自己選的路，如今卻讓我走投無路。”

沈麗君死訊尚未獲得家人、經紀公司證實，有聲稱是閨蜜的網民發文“要討回公道”，也有演員留言悼念。有粉絲震驚“不敢相信，上個月說好要幫你拍照的呢”，還有不少粉絲留言“願你從此以後只有快樂”、“願你回到小時候般無憂無慮。”