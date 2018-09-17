大馬日集會被捕 5人控訴暴力執法

（亞庇16日訊）約30名社運份子、青年及大學生配合916馬來西亞日在加雅街珍袖公園舉行“望向沙巴”（Pandang Ke Sabah）集會，向聯邦及州政府提出10項有關沙巴權益與相關課題的訴求，而與警方及執法人員發生肢體衝突，其中8人被警方逮捕，其中5人較後報警，控訴警方與執法人員對集會者施以暴力。

8名被捕者包括社運份子與青年組織份子，他們是沙巴誠信黨青年團團長凱魯丁道勿、慕敏南當、艾德里賽、沙比沙里夫丁、莫哈末羅斯亞迪、祖菲安安沙、拉茲迪魯斯林及阿斯林烏東。

其中5人在報案書指出，當時他們配合警方要求解散並席地而坐時，數名警員與亞庇市政廳執法人員向他們動粗，包括扯頭髮、拳打腳踢、推擠，並用煙蒂指向他們。

他們聲稱當時沒有反抗，也沒有可攻擊警方的武器，其中一人衣服被扯及一人被踢傷嘴巴，集會工具被粗暴地取走，甚至遭以粗話相向。

較後他們召開記者會指出，警方不應採取暴力行動，因為集會並未違反憲法中闡明的言論與集會自由。

沙巴10個青年及大學生組織包括Isra組織、大學生之聲（Suara Mahasiswa）、山打根的Free Read、Borneo Komrad等也發表聲明，要求警方釋放被捕者。

3部長聲援大學生

國防部長末沙布、外交部長拿督賽富丁及青體部長賽沙迪同聲聲援參與集會的大學生。

末沙布以自己多次上街示威的經歷為例，他說，他也多次被警察捉，只要這些人沒有帶武器上街，便是平常事。

他也不認同副內長拿督阿茲斯指示威者可使用其他管道發聲的說法，並強調和平集會是獲准。

賽富丁則認為，警方應該釋放被捕的大學生，過後才展開調查。

“我向來支持還學生自由，學生會這樣做是因為他們壓抑了太久，雖然警方有本身的標準作業程序，但是必須符合人民自由的理念。”

他解釋，“民主”並非僅僅體現在選舉，人民必須有宏觀的思維，這是為何他主張檢討必須廢除大專法令。

賽沙迪指出，警方保證會調查8名青年社運分子遭警方粗暴逮捕的控訴。

他今天出席一項與青年對話會上得知此事時，即刻到亞庇警局會見亞庇警區主任哈比比及青年社運分子。

他在推特說，他今日也接收社運分子提呈的備忘錄。

8人經於傍晚獲釋。