最強颱風 山竹來襲如海嘯















（香港、廣州16日訊）被喻為今年度“風王”的超強颱風“山竹”撲向華南，預料今天傍晚在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸。香港天文台今早改掛10號風球，澳門也跟進，受到風力持續增強影響，香港大部分海陸空交通都幾乎癱瘓，近千航班取消，逾10萬名旅客受到影響。

香港機管局稱，未來數天航班仍不穩定，呼籲旅客到機場前，先向航空公司確認機位和時間。

香港中央氣象台持續發布颱風紅色預警，預計“山竹”以每小時30公里左右的速度，向西偏北方向移動，進一步迫近香港，並構成相當大的威脅，特別是強雨帶恐帶來頻密狂風及大雨。

廣東全省停課3天

中國氣象部門預測，“山竹”登陸後，影響範圍廣，預測會為廣東、廣西、雲南和貴州等9個省區帶來暴風雨，除了韶關外，廣東全省都發出颱風預警，其中珠三角沿海城市發出最高的紅色預警。

廣東全省學校停課3天，深圳濱海景區關閉，廣東省內的高鐵停運，廣州白雲機場取消今天中午至明早8時的所有航班，瓊州海峽全線停航，珠海連接澳門三個口岸暫停通關。

粵閩瓊疏散十萬民眾

為防範“山竹”帶來的風浪影響，海南全省的旅遊景區全部關閉，共轉移漁民漁排人員7萬9996人，福建省則撤離上岸5萬餘人，廣東昨晚則發佈全省動員令，要求把危險區域的所有人員百分之百進行撤離轉移。

史上首次

澳門賭場因颱風停業

“山竹”來勢洶洶，澳門官方宣布，全澳娛樂場從昨晚11時起暫停所有博彩活動。相關人士稱，澳門從未試過關閉賭場，這應是史上第一次。

至於何時恢復營業，澳門特區政府發言人辦公室表示，要視颱風動向來決定，要在安全許可下，才會恢復瓶外開放時間。

目前，澳門及香港地區海陸空交通幾乎全面中斷，澳門政府呼呼籲市民和旅客盡量留在家和酒店。

去年強颱“天鴿”襲港澳，約近半賭場熄燈停業，有的賭場或淹水或大停電，當時因有賭客持續在賭場，員工必須冒雨上班，引發爭議，這次才會由澳門政府直接宣佈，暫停所有賭場活動。

港賽馬取消

暫定1229補賽

因應“山竹”來襲，香港馬會取消原定今天舉行的賽事，並考慮於12月29日進行補賽，有關安排有待政府審批，馬會將於適當時間公佈詳情。

至於退款安排，現金投注顧客必須於有關賽馬日期（即9月16日）後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內，憑票獲得退款；所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶頭。

屏東雨量逾1000毫米

台18縣市發強風特報

“山竹”雖逐漸遠離台灣，但受其外圍環流影響，全台都有降雨機率。台灣氣象局對花東、屏東等9縣市發布大雨、豪雨特報；對新北市等18縣市發布陸上強風特報。

其中，屏東縣、花蓮縣要防超大豪雨，高雄市、宜蘭縣、台東縣防大豪雨，目前屏東山區24小時累積雨量已逾1000毫米，估計今天下半天整體雨勢將趨緩，但花東及屏東要等到明天才會趨緩。

台中以北、基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、屏東、高雄及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域仍有9至11級強陣風，大台北的陣風也有8級左右，沿海風強浪仍大，勸請民眾避免前往海邊活動。

菲律賓至少28死

8省無電力供應

“山竹”早前吹襲菲律賓呂宋島，死亡人數增至28人，多人失蹤，8個省無電力供應。由於災情嚴重，菲律賓與中國協商後同意，押後中國外長王毅原定今天訪問菲律賓的行程。

中外長推遲訪菲

“山竹”以時速逾200公里的風力橫掃呂宋島北部卡加延省等地，影響數百萬居民，數千人被迫撤離。有當民居民說，“山竹”吹襲時就像世界末日，比2016年橫掃菲律賓中部、造成逾7000人遇難的超強颱風“海燕”還要厲害。

重災區之一，卡加延省首府土格加勞幾乎所有建築物都出現不同程度的破壞，部分地區通訊中斷。