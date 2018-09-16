董總：不應列特別學校組別 堅持督學保留“華校”字眼

（峇株巴轄16日訊）董總主席陳大錦對於華文科督學擬被取消一事感到震驚，並表示董總堅持“華校督學”的職位必須保留“華校”字眼，且應專注處理華小事務，不應被列入特別學校組別。

“其實前朝時代也曾發生類似事件，但當時還沒落實就被及時攔阻。現在換了新政府，若當政者對這項課題太過被動或欠缺敏感度，沒有及時關注和阻止，事情便會浮出台面，令人失望。”

陳大錦也是柔佛州華校董教聯合會主席，他今日主持柔州董聯會第33屆第4次理事會議後，在記者會針對上述課題發表談話。

他認為，華淡小也是教育體系的一環，理應獲得公平對待，國小擁有的，華小也必須有，若華小被列入特別學校組並不恰當。

“我國各源流學校都有不同的辦學風格，華小有董事會、營養餐、愛心計劃及注重推廣華族傳統文化等，與其他源流學校不同，所以各州屬必須有至少一名華校督學。”

他強調，當局不能以華小數量少或靠近縣教育局等理由，來拒絕委任華校督學。

“當局可以提高華校督學的等級資格，例如從DG32提昇至DG44等級，但必須明確保留原有的職稱。”

他也指出，教育部高層都是來自單一種族，而且除了學術組官員，其他官員都不諳華語或淡米爾語，這對華小發展不利，希望教育部副部長張念群能關注這個問題。

“我們也在安排與副教長再度會面交流，以探討董事會主權、學校地稅、制度化撥款以承擔學校行政開銷及承認統考等課題。”(BPK)

巡迴各州辦歷史科教學說明會

針對華小四至六年級歷史課本錯誤百出的課題，陳大錦透露，大馬華文理事會、董教總及十大華團將盡快到各州，為華小歷史科教師舉辦“歷史科教學說明會”。

“華小歷史課本無法灌輸學生正確的歷史觀，課本必須納入各族多元文化，而不只是單一文化及宗教的內容。”

他說，上述說明會有助於培養更多專業歷史老師，因為許多華小歷史老師，都不是主修歷史的本科生。”

另一方面，他透露，柔州董聯會將於11月25日在峇株巴轄華仁中學舉辦領袖培訓營，探討華小面對的挑戰；過後會在各獨中及華小進行行政人員培訓，同時收集華校面對的問題。