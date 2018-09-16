安華重返國會是遲來的正義 霹火箭總動員助選

（實兆遠16日訊）行動黨霹靂州主席倪可敏表示，霹州行動黨全力支持希盟最高領袖，即公正黨候任主席拿督斯里安華競選波德申國會議席，同時將總動員全力助選，協助安華重返國會。

“安華重返國會是遲來的正義，因為他過去20年來都被剝奪原本屬于他的政治權利，而且今年1月6日希盟4黨的主席和總栽已經公開達致協議，一旦安華恢復參政權利，將協助他在最短時間內重返國會。”

倪可敏今午出席行動黨木威國會選區及班台州選區服務中心開幕典禮時表示，希盟的立場很鮮明，就是安華參與波德申的補選是希盟履行對人民的承諾，絕對不是蔑視選民和違背民主的做法，因為希盟相信身為公正黨候任主席必須在希盟政府內扮演一個重要的角色，並全力輔助首相敦馬哈迪執政馬來西亞，以確保國家的改革議程能順利順暢。

“墾求波德申人民支持安華重返國會，因為這對波德申來說是好消息，安華無可否認是希盟4黨一致推選的候任首相人選，各個選區的人都會盼望自己選區的國會議員會是首相，安華一旦中選就是馬來西亞第八任首相，這對波德申的發展將會是錦上添花，有助將波德申打造為聞名國際的旅遊勝地。”

出席開幕典禮者有兼是霹靂州議會議長的木威區國會議員拿督倪可漢、霹靂行政議員兼班台州議員黃渼澐、阿斯達卡區州議員張宇晨、行動黨班台支部主席林宗榮等。(LSL)

倪可敏：馬華應切斷與巫統關係

倪可敏提到，巫統及伊斯蘭黨公開合作，巫統領袖出席伊黨大會也完全沒有照會馬華，再次証明巫統公開出賣馬華，因此馬華若還有最后一絲尊嚴，就應該即刻切斷與巫統的關係。

他指出，巫統和馬華結合超過半世紀，但是巫統卻背叛馬華是讓人無法接受的事，但是馬華領導卻寧願放棄尊嚴和原則，要和巫統一起，讓人想不通。

他說，馬來西亞最新的政治格局就是巫統和伊黨合作，打造種族神權政治把馬來西亞推向極端的死胡同，希盟政府打造的是中庸、開明、進步的思想，要把馬來西亞打造成公平、合理、繁榮和進步的國家，兩者比較优劣立判，人民可以很放心支持希盟政府，並把種族和神權政治拋棄掉。

不過，他希望人民不能掉以輕心，因為巫伊合作是非常危險的趨勢，環顧世界各國政黨，玩弄種族和宗教不但會破壞國民的團結，也會讓國家倒退100年甚至數百年，所以人民必須確保宗族和神權政治不能抬頭，國家才會有前途。