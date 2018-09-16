提供無縫旅遊體驗 馬航重振待客之道活動

（吉隆坡16日訊）配合馬來西亞日，馬航正重振於2013年推出的馬來西亞待客之道（Malaysian Hospitality）活動，並為消費者提供無縫旅遊體驗。

馬新社報道，馬航集團首席執行員依茲漢依斯邁聲稱，大馬航空有限公司（MAB）在過去數年致力解決消費者體驗中的不滿，該公司如今已獲乘客讚揚多過投訴，他也不忘表揚其1萬3000名員工。

他強調，公司嚴正看待問題，設立新部門即客戶體驗，鏈接所有客戶接觸點；該公司在真實、有效率及進步且現代化的情況下仍不忘其價值。

“公司自2016年起展開大規模數字服務，重整馬航邁向數字化轉型，而有關活動的宗旨為待賓客如賓至如歸。”

“自展開數字服務，截至去年第四季度的消費者情緒指數已上升5%至76%，透過大馬美食提供更好的機上食物品質，但尚在處理班機延誤及中斷事宜。”

“重要的是，除關注消費者體驗，馬航也延續數碼項目，我們相信在未來的市場，消費者希望能更好地掌控計劃。”

依茲漢依斯邁指出，馬航已提升網站，添加新應用程序如MHMobile、MHFeedback及MHChat，近期也會推出“Malaysia Airlines on WhatsApp”的新平台，讓消費者在網上購票時，透過WhatsApp應用程序，確認航班預訂及狀態等。

他強調，將會深入研究有關平台，可從平台獲得航班取消、重新規劃時間、延誤及登機口號碼等服務。

“MHChat也讓我們與顧客溝通，但若有較詳細問題，將由客服接管對話，嘗試解決客戶的要求及需求。”

馬航是全球第五個及在我國首個使用WhatsApp服務的航空公司，預計還會在今年內推出更多的應用程序。

該公司正開發如餐飲、行李處理及燃油效率的數字服務整合，是今年節省成本的43個舉措的一部分，希望消費者能以廉價航空的票價享有高級體驗。