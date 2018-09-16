森代表大會宣佈 馬袖強不再掌民政

（芙蓉16日訊）民政黨主席拿督斯里馬袖強正式宣布不會蟬聯主席一職，但會繼續留在黨給予支持。

他說，過去三、四個月來，許多黨員希望他繼續帶領民政黨，但為了兌現全國第14屆大選該黨慘敗的承諾，他身為該黨“隊長”，必須講到做到，以讓黨繼續留下好形象。

“我很感激黨員對我的支持，我1993年加入政黨，曾帶領一屆大選，但我是一位隊長，不能講了不做，這會破壞民政黨的形象，所以我正式宣布不會蟬聯。”

他今早在芙蓉，為森州民政黨第43屆暨婦女組及青年團第31屆常年代表大會，以及2018年黨職選舉主持開幕時如此表示。

由於森民政黨在代表大會中，將“全力支持馬袖強繼續領導民政黨”列為首項提案，令馬袖強現場有了這項宣布。

建議黨員可投選中央領袖

馬袖強說，民政黨將邁進更民主及開放腳步，在來臨的全國大會中，建議每名黨員有資格直選中央、州、區部主席。

他指出，根據現有的情況，州主席是由區部領袖篩選，換言之，只要州主席與區部領袖關係友好，就能中選，這忽略基層的聲音。

“民政黨要回到聆聽基層的心聲，讓每名黨員都有權利選出國、州、區部等主席，因為只有黨員選出的，才是真正要的領袖，這也有助於領袖與基層的關係。”

此外，他表示，民政黨退出國陣後，雖有領袖和黨員退黨，但加入的新黨員更多，至今仍有人陸續加入，實際數據將在代表大會上公佈。

“退出國陣是個非常難做的決定，但領袖們做了多方面的考量與分析，認為利多於弊，於是勇敢作出這個決定，回到自由中立的政黨。”

他說，民政黨目前需整頓內部情況，如今留下來的黨員才是真正愛黨之人；若已經準備好了，將會在大選或補選中看見民政黨的標誌。(BPK)

以黨員心聲為主 再決定補選角色

對於波德申國席補選，馬袖強指出，民政黨退出國陣後，不一定會在補選中要求黨員支持國陣。

“我們會與波德申區部領袖開會，以黨員的心聲為主，再決定這場補選該扮演的角色。”

他說，雖然至今還未知道候選人名單，但目前有2072名黨員有資格投票，加上他們的家人，料民政黨掌握了6000張選票。

他幽默表示，民政黨因尚未準備好，所以沒參與波德申國席的補選；一旦準備好了，該黨會以民政黨標誌上陣。

出席的領袖有全國副主席拿督劉華才、柯希仁、秘書長拿督梁德明、婦女組主席戴蒙、青年團團長陳慶亮、森州顧問鄭啟宗、主席拿督鍾偉興、秘書呂國均、前婦女組組主席羅麗珍等。