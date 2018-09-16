張念群：教育體制重組 督學是升級







（檳城、士乃16日訊）教育部最新的州教育局行政架構重組後廢除華文科督學事件引起華社關注，教育部副部長張念群澄清，教育部並沒有廢除華校督學和華文科督學，只是教育體制重組，經調整與規劃後，符合資格者的公務員級別和薪金福利都將獲全面提升，這不是只針對華文科督學的舉措。

她說，目前各州各語文科皆有督學負責相關工作，一旦調整，持有DG41級別的語文科督學將獲提升至DG44級別，他們將成為更高級別的公務員，薪金、福利都有所提升。

不過她坦言，重新規劃語文科督學級別的計劃仍在探討中，因為據悉有些督學的公務員級別還未達致DG41，教育部會探討如何保留他們的職務。

未達DG41或沒法續任督學

“公務員級別未達致DG41的督學，或將無法繼續出任督學職務。”

她說，據了解目前許多督學僅持有DG33級別，一些職稱甚至只是監督員（Penyelia），經過調整後，對符合資格者而言是很好的晉升機會。

“一些督學確實沒有達到DG41，這不應被詮釋為教育部‘對付’華小，這是個很大的誤區。”

她強調，她會向教育部建議保留現有督學，若資格不達標者將被調回縣教育局或各校任教，這一系列調整這就是所謂的重新規劃。

她今日凌晨在臉書發文，及今早出席在士年納甘榜慕尼再也舉辦的歡慶馬來西亞日活動後，再次重申此課題已被誤解。

張念群說，她日前已針對教育部被指將撤銷華校督學及華文科助理總監職位一事，召見教育部人力資源管理部的官員，惟該部門回應並沒有撤銷上述兩個職位，而是重新規劃人員架構。

她說，該部門目前的安排是將華文科督學，從原本的公務員級別DG41升格為DG44的語文科助理總監（Penolong Pengarah Bahasa），各州將根據州內情況安排助理總監人數，各別負責馬來文、英文、華文、淡米爾文、卡達山文以及伊班文等語文科。

她補充，早於2016年已有部分州屬的華文科督學，已是語文科助理總監（Penolong Pengarah Bahasa）頭銜，但仍負責處理華文科事務。

另外，她也說，原本DG32至DG34的華小督學（Penyelia Sekolah Rendah）一職將調升為DG44的小學助理總監 （Penolong Pengarah Sekolah Rendah），各州也將有超過1名助理總監掌管不同源流學校，而一些沒有淡米爾小學的州屬則不會有淡小助理總監一職。

助理總監兼顧華文科 莊俊隆斥教部本末倒置

（雙溪大年16日訊）吉州董聯會主席莊俊隆反對教育部撤除華文科督學一職，並強調教育部透過各語文科助理總監來兼顧華文科之舉本末倒置。

他今日發文告表達不滿，希望教育部慎思慎行，朝向公平又有質量的教育大方向發展。

他說，華文科督學扮演教育局與州內各華小的橋梁，與各校董事部密切配合，保持良好溝通，對華教發展扮演極重要角色。督學協助籌劃及安排師資培訓及學生活動，並有效促進華教發展工作，若撤掉其職位，華校會面對更多問題。

他舉例，國中華文師資長期不足，沒特設華校督學來處理及安排，勢必影響中學生報讀報考華文的人數，殃及華語華文未來發展。

莊俊隆也是雙溪大年新民獨中董事部總務。他強調，華文科督學職務於2000年增設，本來就是要有效處理華文科事務以解決州教育局的行政問題，確保華小及中學華文課程順利執行。

“教育政策失衡會帶來負面影響，首當其衝的是國家未來主人翁，若不經深思熟慮必會造成各界尤其是華社擔憂。華淡小本來就是國家小學教育體系一環，不應被列入特別學校組別，當然華淡小督學理應跟國小督學一樣，列入學前教育及小學組別。

羅永忠：仍等教局指示

吉打州華校督學羅永忠說，教育部是為了提高官員素質及縮減官員而進行架構重組，胥視各州縣學校數量及距離以安排負責各源流學校包括華小的官員。他說，吉州教育局至今未發出任何指示，故尚未有詳細定案。

據他了解，若一縣的各源流學校少，該區督學可能會出現變動，而在職者需負責範圍會更廣。

無論如何，一切還需待教育局安排。

華淡小督學將列小學組

張念群說，對於華理會主席王鴻財先生指督學職位設在特殊學校組，這也是不正確的。華小及淡小的督學職位將被列在小學組（Sekolah Rendah）的組別，根本不是特殊學校組（Sekolah Unit Khas）。

她強調，這個重組也不是針對華小或華文教育，涉及對象包括各源流督學（包括國小、泰小）和各語文科督學（包括國文、英文、泰米爾文）。所以根本不應把這次的職銜與官階調整，說成是對華教居心不良。

“無論如何，我們將繼續跟進處理這課題，也願意向大家匯報，籲請各界不要散播不實消息，製造不必要的誤會。”

較早前，馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財發文聲稱，全國各州教育局已在9月接獲教育部最新的州教育局行政架構，然而當中不會特設華文科督學一職。

他也說，華小督學職位依然會獲保留，但不同的是華小和淡小督學將與國小督學區分，並被列在特別學校（Sekolah Jenis Khas）組別內。

張保旋：重組部分事項被模糊化

檳州華文科督學張保旋指出，教育部提高門檻將持有大學資格督學調升至DG42，讓助理總監等級與校長相近，進而讓前者到學校視察以及管理上比較容易辦事，但是教育部這項架構重組中有部分事項被模糊化。

他說，教育部將督學調升至助理總監固然是好，卻也讓華社擔心華校在架構重組下會被模糊化，甚至由非華裔助理總監處理華校事務，可能會因文化差異的不理解下造成分歧，甚至會忽視華校的需求。

他接受本報訪問時認為，教育部的架構重組存在利與弊，因此早前各州華文科督學與教育部副部長張念群開會時，已向對方表達看法，希望當局能重新考量。

他說，教育部近年已逐步調升大學資格督學為助理總監，但目前尚有部分華小督學是沒有大學文憑。

“無論如何，檳州華文科督學、華校督學及華小督學仍靜待檳州教育局指示，再做進一步調整。”

駱保林憂導致華校變質

檳州華校校友聯合會會長駱保林對於教育體制重組，華小與淡小督學被列入特別學校（Sekolah Jenis Khas）的組別一事，擔心這安排未來發展將會導致華校慢慢變質。

他說，這項措施猶如當年學校改制政策一樣，該措施也將可能導致華校變質。

他今午在全國《華教杯》常識比賽頒獎禮上致詞如是指出，他也不贊成我國首相一再強調的宏願學校。他說，多元流教育是我國的特色，而教育部應到華校勘察，便可發現我國有超過18%非華裔入讀華校也能相處融洽，也只有不公平的政策才會導致國家民族分裂。

檳威華校董聯會正視 要求續保留華文科督學

檳威華校董事聯合會促請教育部嚴正看待華文科督學將被取消一事，並要求繼續保留華文科督學一職，以便更有效的處理華校所面對的各種問題。

該會發文告說，把華文科督學職位與其他語文科督學，統一在“語文組”（Unit Bahasa）內，而不再採用之前以各語文來確定各科督學的職位，這種做法是不恰當的，因官員不再只是單一處理華校的事務，而是處理3個源流學校的事務。

“一旦這種行政架構的改變，將來教育局的華文督學一職將變成可有可無，因為將由統一的語文組所取代，不再以馬來文組、華文組或淡米爾文組來處理個別源流學校的事務，在這種情況之下，被委派在語文組的官員將很難協助處理華校所面對的問題。”

文告上說，在這種行政架構上，也恐怕州教育局不再出現華裔官員來處理華校的事務，這也是華社及華教團體所不願看到的一種局面。“華文科督學一職在華校事務上扮演舉足輕重角色，在協助推動華教的發展、華小課程及中學華文課程等問題，都發揮積極作用。因此，華文科督學在解決華校的事務是極其重要一個角色。”