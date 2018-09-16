【英超聯賽】不讓紅軍拔刺專美 藍調摘5連勝登頂







（倫敦16日訊）週六第五輪英超聯賽上演連場好戲，就在利物浦以2比1攻克熱刺，收穫開季5連勝不久，切爾西也順利在主場報捷，以4比1逆轉卡迪夫，同樣摘下5連勝，並憑藉淨胜球優勢，力壓同積15分的“紅軍”，坐上榜首的位置。

本賽季前四輪，利物浦、切爾西和沃福特是唯一保持4場全勝的隊伍，本輪開踢之前，利物浦憑藉淨胜球優勢，力壓切爾西和沃福特，暫居榜首位置。

不過，利物浦優勢僅有一個淨胜球，在2比1擊敗熱刺之後，紅軍榜首位置看似無憂，卻沒想到切爾西在主場打瘋，阿扎爾上演帽子戲法，切爾西得以淨胜三球，最終“藍調”反而憑一個淨胜優勢力壓利物浦，坐上龍頭老大的位置。

阿扎爾戴帽引領逆轉

在世界杯摘下季軍歸隊後，阿扎爾一直保持良好的狀態，替補或首發都常常創造進球，算上本場比賽的三個進球，阿扎爾新賽季英超已經打進5球，領跑射腳榜，並且有2次助攻，一共創造7球，是切爾西總進球（14球）的一半。

與卡迪夫一戰，切爾西城門先在第15分鐘告失，卡迪夫中場右側的任意球吊進左側禁區前角，莫裡森頭球頂入中路核心地帶，班巴在殺入小禁區接應，凌空將球擋進網窩，0比1。

切爾西不慌不亂，在阿扎爾帶動進攻下，成功在上半場結束前反超。第37分鐘，魯迪格後場直傳發動攻勢，阿扎爾故意一漏，吉魯回撤策應橫敲，阿扎爾停球晃過本內特後，殺到禁區低射破球門遠角，1比1。

第43分鐘，又是吉魯為阿扎爾送嫁衣，法國中鋒禁區內背對球門高難度停球橫塞給阿扎爾，比利時天王面對兩名後衛捨身封堵，還是能夠冷靜將球射入，2比1。

下半場第80分鐘，威廉高速突入禁區後，被班巴從側後方鏟倒，面對本賽季展現出一流撲點技術的菲律賓門將埃瑟裡奇，阿扎爾非常輕鬆地將他騙過，推射球門右下角，3比1。3分鐘後，威廉禁區外右腳絕妙弧線球，直掛右上角，4比1。

在溫布利球場，利物浦在維納爾杜姆和菲爾米諾進球幫助下，客場以2比1擊敗熱刺。

維納菲鳥破熱刺大門

“雙里”阿里和洛里受傷缺戰大大削弱熱刺實力，利物浦開場便進入狀態，並在第39分鐘取得領先，維納爾杜姆頭球攻門雖然被沃爾姆從門線內撈出，但門線技術裁定進球有效，0比1。

第55分鐘，馬內殺入禁區內左側，橫傳到禁區，前點被熱刺球員擋了一下，皮球擊中立柱彈到門線前，菲爾米諾門前打空門得手，0比2。

熱刺奮力反撲直到終場前最後一分鐘才扳回一球，替補登場的拉梅拉接應埃里克森角球，在後點將球射門紅軍網窩內，但為時已晚，熱刺沒有第二次進球機會。