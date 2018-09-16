女友偷毒品逃逸 男子遭3毒販打死







（詩巫16日訊）一名擁有吸毒記錄的51歲巫裔男子，因女友偷毒品逃走而遭3名毒販帶走，最後被毒打致重傷昏迷，送往醫院搶救十餘小時後宣告不治。

詩巫警區主任史丹里助理總監指出，由於該男子身亡，警方已將原本是嚴重致傷他人案件改為刑事法典302條文（謀殺）展開調查。

今日凌晨2時，警方在甘榜艾蒲路逮捕2男1女，即34歲及48歲華裔男子及23歲馬蘭諾裔女子。3人今早被帶上法庭延長扣留7天助查。警方相信有3人涉及此案，警方正在尋找另一名43歲華裔男子助查。

此起命案相信和毒品活動有關，起因不排除是死者的女友（被扣女嫌犯）偷了一名男子的毒品後逃走，該男子和另外兩名男子（皆毒販）後來找上死者，要他交出女友或透露女友藏身之處，但死者說不出女友的下落，結果被3人帶走。3人過後毒打死者，導致他身受重傷。

頭遭硬物攻擊致命

昨日（15日）早上7時15分，南蘭警局巡警經過阿山港大橋旁的雙溪阿山路口，發現一輛可疑的白色貨卡停放在路旁，即上前檢查。

警察趨近查看時，看見一名男子昏迷躺在車內，即刻通知救護車。醫護人員到場檢查傷者時，發現他仍有氣息，即用救護車火速將他送往醫院搶救。

經過十多小時的搶救，傷者於昨晚9時56分，由醫生宣佈身亡。醫生檢查發現，死者的腦部右、前及中有3處積血，左手臂有瘀傷，左眼受傷及右眼瘀傷。

醫生發現死者沒有明顯外傷，因此不排除死者是頭部遭硬物攻擊，頭部受重創不治。

死者的遺體較後被送往醫院太平間停放，警方將安排法醫為死者進行驗屍。