稱破壞教育制度威脅和諧 伊黨反對承認統考

（瓜拉尼魯斯16日訊）第64屆伊黨代表大會今日通過提案，反對政府承認統考文憑，因為這會破壞國家教育制度，威脅國家及種族和諧。

這項提案是由長老會提呈，婦女組附議，最後在沒有代表進行辯論的情況下，獲得一致通過。

婦女組代表西蒂美基雅在附議提案時，指獨中統考文憑破壞1996年教育法令及國家教育政策，而且獨中課程的教學大綱、標準及教學媒介語有違我國現有的教育制度。

她表示，承認獨中統考文憑彷彿給予獨中極大的自主權，獨中課程不遵從現有教育政策及法令，相反的以台灣及中國教育大綱為主。董總一直以來積極爭取要求政府承認統考文憑，不願向政府妥協，遵守教育部設下的條件。

無辯論一致通過

她說，董總要求政府承認統考文憑已不是新鮮事，並得到行動黨強力支持，如今行動黨通過教育部副部長在內閣提出承認統考文憑，漠視人民、教育學者、非政府組織及政黨反對的聲音。

“政府承認統考文憑將破壞我國種族團結及和諧。”

她強調，婦女組認為政府不應承認統考文憑，政府必須拒絕這項要求。

伊黨大會進入提案環節之前，吉蘭丹州長老會的主席拿督哈山馬末，要大會把這項“反對承認統考”的議案，直接列入無需辯論接納提案，因代表已達致共同的意識，反對承認統考。

他說，因在提呈有關反對承認統考的提案時，獲得大會通過並已列入無需辯論提案的項目，無需在再次公開辯論，浪費代表的時間。

不過，伊黨宣傳主任納斯魯丁指出，這項反對承認統考的提案會被提呈在大會公開辯論，以讓來自全國的代表更清楚此提案內容。

“另外，也是要聽取各代表的看法，讓黨中央收集意見，再進行更詳細研究和探討及以行動去反對。”

大會還通過一項伊黨霹靂州玲瓏區部提呈的提案，該區部強烈要求政府承認私人宗教學校文憑，作為進入國立大學深造及公共服務領域資格。

提案在無需辯論下被接納。

伊黨大會遇大馬日 哈迪率代表揮旗唱國歌

伊黨大會適逢大馬日，現場舉辦簡單慶祝儀式。

這項儀式是由伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺舉著國旗，並由長老協商理事會主席拿督哈欣雅欣陪同，與全場的代表高唱國歌，一起慶祝大馬日。

這場慶祝大馬日儀式於中午12時30分進行，由伊黨青年團持著14州國旗徐徐進入會場掀開序幕。

哈迪阿旺在接過國旗後開始播放國歌，全場的代表一起齊唱國歌，同時揮動輝煌條文。

這項慶祝儀式是大會配合大馬日舉行，儀式在10分鐘後結束。

劉清泉：勿提消滅華小 贏非穆選票須重視教育

伊斯蘭黨支持者大會堂代表劉清泉提醒伊黨，來屆大選若想贏得非穆斯林，尤其是華人的支持，可以從教育課題著手，因為華人最重視教育。“如果要爭取非穆斯林，尤其是華人的支持，伊黨就要注重教育課題。”

也是吉蘭丹州務大臣特別助理的劉氏提醒伊黨領袖，在談論教育課題時要謹慎小心，不要隨意玩弄教育課題。

“伊黨領袖不要開口閉口說要關閉或消滅華小或者淡小，這是非常敏感的事情，即使開玩笑也不可以。”

他是參與辯論伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺的開幕詞時，如此表示。

此外，他說，伊黨若要在來屆大選得到非穆斯林的支持，伊黨應把執政的吉蘭丹及登嘉樓當作模範，讓非穆斯林看到伊黨的公平施政，讓他們對伊黨有信心。

他提醒伊黨可以與巫統和好，但要小心，如果巫統的領袖做錯事，不可同情及包庇他們。

他說，伊黨擁有本身的力量，無需妄自菲薄，過份看輕自己，不要為了與巫統、國大黨等政黨建立關係，而忽略伊黨支持者大會堂。

聚專才東渡婆羅洲

伊黨第64屆代表大會今日共通過9項提案，其中有3項被列為辯論提案，另6項無需辯論。

大會一致通過反對統考，並通過呼吁全民團結捍衛耶路撒冷聖地地位，杯葛以色列，以及交由長老會及黨中央決定伊黨作為反對黨的方向、路線及角色。

爭取非穆支持

6項無需辯論的提案中，最引人注意的是伊斯蘭黨東渡沙巴、砂拉越及納閩，劍指全國第15屆大選。

出席的代表一致通過成立特別工作隊伍，聚結宗教司、經濟專才、伊黨中央策略專家等，以便把伊黨影響力擴大至婆羅洲。

這項由伊黨納閩區部提出的提案，主要是希望獲得伊黨中央資料援助，除了為來屆大選作好準備，也希望藉此壯大東馬伊黨。

此外，伊斯蘭黨婦女組建議加強伊黨支持者大會堂角色，協助伊黨在多元種族及宗教的社會中，爭取非穆斯林支持。

伊黨婦女組建議加深伊黨支持者大會堂會員了解伊斯蘭，知道伊黨對時事課題的立場，減少會員對伊斯蘭及伊黨的疑惑，同時建議伊黨向社會大眾介紹在第14屆大選代表伊黨上陣的伊黨支持者大會堂候選人，讓大家知道他們加入伊黨及代表伊黨上陣的原因。

同時，伊黨婦女組呼籲伊黨邀請支持者大會堂會員參與伊黨在國會選區及州選區舉行的活動，並加入伊黨官方社交媒體。

“支持者大會堂也應積極廣招新會員，尤其是在吉蘭丹及登嘉樓。”

伊黨婦女組也建議支持者大會堂與伊黨策略夥伴例如非穆斯林會員居多的愛國黨加強合作關係，讓更多非穆斯林選民認識和諧陣線，為第15屆大選做好準備。

其他無需辯論獲得通過的提案包括配合加強伊斯蘭在國家的地位、鞏固和諧陣線及邀和諧陣線成員黨加入吉蘭丹及登嘉樓州政府，以發揮監督政府角色，以及加強穆斯林團結。

指加重人民負擔 伊黨反對SST及GST

伊黨經濟組主任拿督莫哈末凱魯丁認為，伊黨反對希盟政府通過銷售及服務稅（SST）稅收的方式，向人民徵稅作為增加國庫的收入。

“伊黨不僅反對SST也反對消費稅（GST），認為這兩項稅收都是向人民開刀及加重人民的經濟負擔，應該以商業有關的稅務收來增加稅收。 ”

他今午在伊黨代表大會各組主任總結時，如此指出。

他說，根據了解，負責徵稅的機構在執行稅收時出現逃稅的漏洞，導致財政部每年失去了約200億令吉的稅收，如果希盟政府能嚴厲執法，及沒有貪污，相信就能追回這些稅收。

“另外，可通過向企業或富人從股票得到的財富中徵稅，及伊斯蘭義捐來增加政府稅收。”