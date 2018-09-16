4保險公司突不續約 保險授權修車廠重挫

（怡保16日訊）馬來西亞汽車修理廠商總會會長鄺偉光表示，從7月開始，有4家保險公司在沒有給予理由下，在與一些保險授權維修車廠合約到期後就不再續約，甚至有一家保險公司不續約多達140間車廠。他希望可以與保險公司坐下商談，同時也呼吁會員團結一致。

也是霹靂汽車裝修廠商公會會長的他，昨晚在該會40週年慶典上致辭及稍後受詢時表示，這些車廠當時為了符合保險公司的標準，每間至少投資了約100萬令吉，如今沒有做錯事，卻在沒有獲得任何理由下不獲續約，這對一些尤其是100%做保險索償的車廠來說遭到打擊。

“保險公司有選擇和誰做生意的權利，他們給生意車廠做，不給也沒辦法，但要不續約，也應該提供理由，讓大家心服口服；但現在會員都很不甘心，大家投資所費不貲，為保險公司服務他們的顧客，一直以來都沒問題，卻突然不獲續約，這筆投資該如何賺回？”

他披露，保險公司給予保險授權維修車廠和授權經銷與維修商的福利差別很大，後者一小時工資是60至250令吉，保險授權維修車廠則只有30令吉。

“我們有一個保險索償系統，比方修理什麼部件就多少小時，但有時候一些保險公司卻壓我們的時間，不以小時計算，而是直接以價錢計算壓我們時間，比方我們修理需要20小時，他們卻說這是500令吉，就把時間減至500令吉，最後算起來，每小時工資連30令吉都沒有，可能只有20令吉。其實我們幫保險公司節省很多，為何還要這樣虧待車廠？”

鄺偉光盼雙方商談原因

他呼吁會員保持團結，而總會已寫了公函，希望能和保險公司坐下商談不續約原因。

他說，馬來西亞汽車修理廠商總會有3000多間各式車廠會員，其中做保險索償的有500多間，在大馬普通保險協會（PIAM）的700多間車廠中，80%為會員。

霹靂汽車裝修廠商公會在會上也頒發傑出理事表揚獎給3名理事，包括成為總會會長的鄺偉光、霹靂劉關張趙古城會會長的副會長劉健文、近打國際青年商會會長的理事魏志豪；其他出席者有該會署理會長劉志宏、副會長林良福、總務孫德安、副總務巫錦輝、理事駱富友。