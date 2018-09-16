張念群：重規劃各語文督學 提升級別非搞針對

（柔佛．古來16日訊）教育部副部長張念群表示，教育部正探討將現有的各語文科督學，規劃為語文科助理總監（Penolong Pengarah Bahasa），也就是說，經調整與規劃後，符合資格者的公務員級別和薪金福利都將獲全面提升，而這不是只針對華文科督學的舉措。

她今天出席在士年納甘榜慕尼再也舉辦的歡慶馬來西亞日活動後受詢時說，目前各州各語文科皆有督學負責相關工作，一旦調整，持有DG41級別的語文科督學將獲提升至DG44級別，他們將成為更高級別的公務員，薪金、福利都有所提升。

不過她坦言，重新規劃語文科督學級別的計劃仍在探討中，因為據悉有些督學的公務員級別還未達致DG41，教育部會探討如何保留他們的職務。

將建議保留現有督學

“公務員級別未達致DG41的督學，或將無法繼續出任督學職務。”

她說，據了解目前許多督學僅持有DG33級別，一些職稱甚至只是監督員（Penyelia），經過調整後，對符合資格者而言是很好的晉升機會。

“一些督學確實沒有達到DG41，這不應被詮釋為教育部‘對付’華小，這是個很大的誤區。”

她強調，她會向教育部建議保留現有督學，若資格不達標者將被調回縣教育局或各校任教，這一系列調整這就是所謂的重新規劃。

“如今的計劃是將各語文督學一併提升為助理語文科助理總監，而自2016年開始已有督學在這個職稱下獲委派工作。”