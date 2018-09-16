“山竹”來襲 港澳掛10號風球 海陸空交通停擺











（香港、廣州16日訊）被喻為今年度“風王”的超強颱風“山竹”撲向華南，預料今天傍晚在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸。香港天文台今早改掛10號風球，澳門也跟進，受到風力持續增強影響，香港大部分海陸空交通都幾乎癱瘓，近千航班取消，逾10萬名旅客受到影響。

香港機管局稱，未來數天航班仍不穩定，呼籲旅客到機場前，先向航空公司確認機位和時間。

香港中央氣象台持續發布颱風紅色預警，預計“山竹”以每小時30公里左右的速度，向西偏北方向移動，進一步迫近香港，並構成相當大的威脅，特別是強雨帶恐帶來頻密狂風及大雨。

廣東全省停課3天

中國氣象部門預測，“山竹”登陸後，影響範圍廣，預測會為廣東、廣西、雲南和貴州等9個省區帶來暴風雨，除了韶關外，廣東全省都發出颱風預警，其中珠三角沿海城市發出最高的紅色預警。

廣東全省學校停課3天，深圳濱海景區關閉，廣東省內的高鐵停運，廣州白雲機場取消今天中午至明早8時的所有航班，瓊州海峽全線停航，珠海連接澳門三個口岸暫停通關。

粵閩瓊疏散十萬民眾

為防範“山竹”帶來的風浪影響，海南全省的旅遊景區全部關閉，共轉移漁民漁排人員7萬9996人，福建省則撤離上岸5萬餘人，廣東昨晚則發佈全省動員令，要求把危險區域的所有人員百分之百進行撤離轉移。