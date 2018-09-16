倪可敏：1萬太貴 3千就好 外勞人頭稅應檢討





（怡保15日訊）國會下議院副議長倪可敏認同收取1萬令吉的外勞人頭稅的确是貴了些，認為此政策有必要進行檢討，他建議收取3000令吉就好，而他會把此事傳達予部長。

“新政府執政後，願意聽取人民的心聲，所以決定批准延長持有10年工作准證外勞的工作期限，因為政府知道，與其鼓勵聘請新外勞，不如留住舊的熟練勞工。”

他昨晚出席霹靂傢俬同業公會45周年紀念晚宴致詞時說，他很欣賞傢俱總會和大學聯辦技術課程培訓本地人才，希望業者多聘用本地技工，減少依賴外勞。

他透露，政府期許到了2023年，我國的人力市場可達到外勞人數不超過15%，即85%聘用本地人，政府將不斷調整政策，逐步減少外勞數量。

也是霹靂傢俬同業公會顧問的倪可敏表示，我國傢俱業的优勢在于產品多、質量高、設計好，在國際市場上有競爭力。因此，他促請家具業者加強自己的优勢，克服困難，發奮圖強為我國保住世界十大傢俱出口國的榮譽与地位。

他指出，我國曾是全球五大家具出口國，可是隨著其他國家包括越南与墨西哥崛起，我國的世界排名已經跌至第九。

“希盟政府准備听取業者心聲，在政策与撥款上提供援助，而我也隨時成為公會与政府間的橋梁，确保下情上達，傳達民意，一起在國際舞台上為國家再造輝煌。”

他表示，根据原產業部与大馬傢俱總會的統計，中國目前位居世界第一家具出囗國，今年的家具出口總額高達2000億令吉，德國与意大利緊隨其后，我國雖然位居世界第九，可是出囗价值只有95億令吉，還有很大的進步空間。