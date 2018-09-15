納吉：GST推出時車有降價 自嘲沒發文告宣佈

（八打靈再也15日訊）前首相拿督斯里納吉以反諷方式聲稱，2015年推出消費稅（GST）時沒發文告公佈所有汽車的降價，可能是他的一個過失。

他在臉書貼文說，“（應該）像某人在推出服務及銷售稅（SST）時宣布有5款汽車降價了。與GST不同的是，有些汽車在SST時漲價，但沒有出現在（某人）文告內。”

他提到，在第14屆大選後，他看到一個前國際貿易及工業部副部長拿督阿末馬斯蘭的短片，後者說GST推行後汽車將降價。

“他說得很對，GST推行後真的有物價下跌，例如汽車、後備品、輪胎、潤滑油、家具、電器和其他，這些都在SST推行後漲價，比GST時更加貴。”

納吉表示，以前阿末馬斯蘭在電視上講解GST是一小時的節目，但被希盟“剪輯”成15秒，讓人以為是所有物品在GST之後便會降價，完全抹黑阿末馬斯蘭和國陣政府。

他認為，這是有欠公平的，這也是希盟的做法，顯然是不誠實的手法。

他強調，民眾可看2015年GST推行時的報道，當時每一個品牌的汽車降價（http://paultan.org/tags/2015-gst-car-prices/）。

“當時政府還取消日本進口汽車的進口稅，及給予節能汽車（EEV）獎掖。”