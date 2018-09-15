敦馬年紀大沒“太老” 安華：不急接任首相

（新加坡15日訊）公正黨候任主席拿督斯里安華指出，他不會急於接任首相，我國需要穩定的政局及有能力的領袖，而他現在是要確保我國處於有效率的位置。

至於是否會因首相敦馬哈迪指本身年邁等因素，而選擇趁著來臨的波德申補選提早為接任首相職位鋪路，安華指出，馬哈迪雖然年紀甚大，但不至於“太老”，一切將依舊按照之前的約定，他現階段仍會支持馬哈迪擔任首相。

安華今日在新加坡出席“2018年新加坡峰會”，較後接受媒體詢問時坦言，這次會選擇在波德申上陣補選，主要是因為該區是結合三大種族選民的混合選區，即巫裔50%、華裔30%、印裔20%。

他強調，他不會把一切視為理所當然，並坦言他已許久未在公眾面前現身，因此在這次補選的競選期間，他將努力會見選民，確保能在補選中以多數票取勝。

針對有傳言指巫統已接觸土團黨商談結盟事宜，安華表示，他不反對巫統與希盟領袖商討此事，但他個人絕不會考慮與巫統合作。

絕不與巫統合作

詢及其妻子拿督斯里旺阿茲莎或女兒努魯依莎在他拜相後，是否會入閣，他暫不願透露更多，僅強調旺阿茲莎絕不會在內閣中。

安華的政治生涯歷經波折與打擊，峰會上也被詢及如何走過這段坎坷的人生，他分享道，領袖在面對挫折時一定要有信念、勇氣及憐憫之心，必須記得支持你的人。

他說，他因秉持要拯救馬來西亞的信念，同時藉著宗教的力量，抱持謙卑的心態，他能夠原諒過往的事，並於早前接受馬哈迪成為希盟的首相人選。

他也提到，現在是時候向伊斯蘭國家證明，大馬這個具有多元種族宗教的國家，也能在改朝換代後站穩腳步，這也與他創立公正黨的初衷相符。