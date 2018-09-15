扎希率黨要出席大會 巫伊僅合作非結盟









（瓜拉登加樓15日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希今日率領10名黨要一起出席第64屆伊黨代表大會開幕儀式，顯見“伊黨與巫統”合作水到渠成，相信兩黨巨頭將會就合作事宜作出宣布。

陪同出席大會的巫統黨要包括總秘書丹斯里安努亞慕沙，副主席拿督斯里馬哈基爾、拿督斯里依斯邁沙比里、宣傳局主任拿督三蘇安努亞、最高理事拿督洛曼、阿末嘉茲蘭、登州聯委會署理主席拿督丁阿當等人。

馬華領袖缺席

其他出席者國陣成員黨尚有國大黨署理主席拿督斯里迪溫馬尼，以及和諧陣線的愛國黨主席拿督范清淵等人，唯獨不見馬華領袖。

阿末扎希今早身穿褐色傳統馬來衣，頭戴黑色的宋谷抵達會場，受邀坐在主賓席上，與愛國黨主席及國大黨署理主席一起參與今日的代表大會。

其餘陪同出席巫統黨要則坐在最前座的座位，各自穿上不同顏色的傳統馬來服裝。黨主席阿末扎希抵達會場時受到伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺的迎接，司儀也在會上介紹他們的出席。

哈迪：石油稅歸還丹登 敦馬二度拜相表現成熟

伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺認為，敦馬哈迪再度成為首相，對伊黨的態度比以前更好，包括同意歸還石油稅給伊黨執政的吉蘭丹及登嘉樓。

“如今社會環境變得不一樣，第二度成為首相的馬哈迪也變得不一樣，擁有更多的經驗。馬哈迪吸取過去當首相的經驗，從錯誤中學習，變得更成熟。”

他說，馬哈迪同意歸還石油稅給吉蘭丹及登嘉樓，就是成熟的表現。

他是今日出席第64屆伊斯蘭黨代表大會開幕儀式後，在記這會上受到詢問時，如此表示。

另一方面，他在早上的開幕儀式致詞時表示，伊黨感謝馬哈迪把石油稅歸還給丹登兩州，對於恢復聯邦主義有正面作用。

他希望聯邦政府摒棄政治異見，給予州政府更大的發展空間，尤其是在發展撥款、基建設備及同等的投資機會。

哈迪：巫統若不競選 伊黨將上陣波德申

伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺表示，如果巫統不參選波德申國席補選，伊黨將會派人上陣競選。

他今日出席第64屆伊斯蘭黨代表大會開幕儀式後在記者會受詢時說，為了民主制度，伊黨不會讓希盟在波德申國席補選不戰而勝，如果沒有政黨上陣這場補選，伊黨願意參選。

他認為，伊黨若上陣，至少有機會與巫統進行“聯合演習”，為來屆大選做準備。

“至少我們（伊黨及巫統）可以提早為來屆大選“聯合演習”，輸贏是另外一回事。”

哈迪：願與各造合作 透過伊斯蘭改變國家

較早前，哈迪阿旺在代表大會開幕儀式上致詞時表示，伊黨採取和平政治方式（politik damai）與各造包括政敵合作，落實伊斯蘭領導，這也是伊黨從創黨至今屹立不倒的秘訣。

他強調，伊黨繼續推行成熟与和諧政治文化，以和平的態度對待聯邦政府，並且願意與各造展開政治合作，確保通過伊斯蘭為國家帶來改變。

他說，上蒼教導穆斯林在好的事情上互助（taawun），接受合作（tahaluf）對抗殘暴，可是如果合作的一方不尊重另外一方的基本條件，帶來負面影響，可以終止合作關係。

另一方面，伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁在伊黨大會開幕儀式上致詞時表示，雖然伊黨與巫統在雪州州席補選中合作並沒有帶來勝利，可是這樣的合作模式多少已為未來更緊密的政治互助鋪路。

他說，伊黨本著團結反對黨的力量，壯大反對黨的聲音為理由，與傳統宿敵巫統在雪州州席補選合作，希望反對黨可以贏得補選，扮演制衡的角色。

“雖然我們沒有成功，可是兩黨這次以開放的態度合作，多少為兩黨在未來建立更緊密的政治互助關係鋪路。”

他說，伊黨本着求同存異的精神看待該黨與巫統的合作關係，尋求共同之處，彈性面對不同意見。