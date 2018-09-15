林冠英：遲來的正義 火箭挺安華重返國會

（吉隆坡15日訊）行動黨秘書長林冠英聲稱，行動黨全力支持公正黨候任主席拿督斯裡安華競選波德申國會議席重返國會。安華在2015年遭不公義的對待，被欲加的肛交案罪名成立，正義被扭曲，導致國會議席被褫奪，幸好最終獲國家元首全面赦免，如今欲重返國會算是遲來的正義。

他發表文告提到，安華角逐波德申國會議席正好是重塑馬來西亞民主之魂的關鍵時刻，以尊重法治、捍衛廉潔的領導方式、社會與經濟公義、忍讓及歌頌多元與包容。這項願景涵蓋了各族群、宗教及國內每個地區，不像現在的反對黨一直利用與離間少數族群如印裔與華裔同胞，玩弄族群沙文主義，另一方面又種族主義地將少數族群排除在外，還鼓吹極端宗教主義要將所有一切都禁止。

他表示，行動黨與希盟將支持安華，因為他將代表希盟的國家願景，同時在首相敦馬哈迪領導下團結全國。

林冠英說，伊斯蘭黨為掩飾自己在管理經濟的不濟，經常針對非穆斯林鼓動憎恨、謊言與恐懼，將非穆斯林同胞視為異教徒。只要能掩飾伊黨治理吉蘭丹州不力，伊黨將繼續使用這種極端伎倆。吉蘭丹基本上來說已破產，因為其州政府連公務員的薪資也無法繳付，必須仰賴聯邦政府的援助。即便伊黨喜歡玩弄這些極端伎倆，聯邦政府還是會基於治理國家的責任，金援吉蘭丹州政府繳付薪資給他們的公務員。

“伊黨主張，在他們治理下，非穆斯林不允許成為內閣部長並失去他們原有的權力。即便如此，非穆斯林政黨如馬華與國大黨還可繼續與伊黨合作，在剛落幕的斯裡斯迪亞及無拉港補選中眾目睽睽站台力挺。在剛結束的雪蘭莪3場補選，選民決意拒絕國陣與伊黨，因選民拒絕極端與排他政治，擁抱世俗及包容的政府。”

“行動黨堅信，波德申選民將會讓希盟及安華高奏凱歌。行動黨已指示森美蘭州行動黨啟動競選機器動員支持，以確保安華及希盟在波德申旗開得勝。”（TKM）