努魯：黨選選情激烈 “藍眼是多獅大山”

（北海15日訊）公正黨黨選選情繼續激烈，公正黨副主席努魯依莎以“一座擁有很多獅子的大山”來形容該黨的狀況。

她說，黨選期間，許多活躍領袖都提出自己的看法，就如一座擁有很多獅子的大山，每頭獅子都要大聲吼叫來顯現自己的存在。

她今早在詩布朗再也森米朗花園，為威省市政局、Think City有限公司、峇央國際青商會、青年社區推動組織（PEKA）以及Zart Eventive配合世界清潔日聯辦的大掃除活動開幕後，針對該黨署理主席拿督斯里阿茲敏稱黨內一小撮人作自作主張擔憂一事，如是回應。

努魯依莎歡迎各造提出不同意見和看法，但詢及所謂的“獅子”是否“雄獅”時，她不願置評。她認為，無論身在哪個崗位，都需做好本份，眼前要讓程序（黨選）順利進行。

強調只想為民發聲

針對全國人權協會組織（HAKAM）主席拿督安美嘉指其父親拿督斯里安華回歸主流政治，將引發外界對希盟政府“潛在裙帶關係”擔憂一事，她說，慶幸本身沒有在政府擔任公職，並強調由始至終，只想做個為民發聲和服務的人民代議士。

“我明白各方面對於此事（安華回歸主流政治）有不同的看法，我慶幸不在政府擔任任何公職，也已多次強調，我只會專注在人民代議士的工作，為各項人民課題發聲。”

也是峇東埔國會議員的努魯依莎，為大掃除活動主持開幕禮後，突擊檢查距離活動地點不遠的北賴河支流，對於該河浮現許多廢棄的塑料瓶感到驚訝，一度激動揚言水利灌溉局需為此負責。

較後，經威省市議員蘇哈達解釋，該區發展及安全委員會已向水利灌溉局反映，只是目前尚未有行動。

努魯依莎說，雖然大家都希望有關當局採行動，但同時，這也是居民的共同責任，因為這些漂浮的塑料瓶並不會憑空或通過“神奇的力量”出現，而是有人丟棄在此處。

“我希望各造擁同理心，共同維護河流的清潔，當然也希望水利灌溉局可盡速行動，以免衍生更多的問題。”