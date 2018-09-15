狂風暴雨捲走屋頂 山竹登陸呂宋撲向華南

（馬尼拉、香港15日訊）中心風力時速超過200公里的超強颱風“山竹”今天凌晨登陸菲律賓呂宋島北部的卡加延省，帶來強風暴雨，超過500萬人受影響，逾9000人需疏散至臨時避難所，但暫時未有嚴重傷亡及損毀報告。“山竹”預料將在明天下午至晚上以強颱風或超強颱風級別，在中國廣東台山至徐聞一帶登陸。

“山竹”登陸時，風力時速達255公里，最高陣風時速更達330公里，相當於5級颶風。颱風帶來的烈風和暴雨扯走不少房屋的錫鐵屋頂及吹斷電線桿，多地機場亦告關閉。

卡加延首府土格加勞市的政府官員說，颱風所經之處，幾乎所有建築物都受到損毀，周圍都變成黑暗世界，電話也打不通。在北伊羅戈省首府佬沃，一家酒店的破璃門亦都被強風吹倒爆裂，玻璃碎滿一地。

對於“山竹”未造成大傷亡，卡加延省省長曼巴歸功於颱風接近時，就疏散近萬人的措施。

暫無造成嚴重傷亡

馬尼拉市面亦未見太嚴重破壞，但有樹木被連根拔起，市內羅哈斯大道及馬尼拉灣亦水深及膝。馬尼拉電車於今早宣布如常運作，惟一小時後電力供應出現問題，部分列車停駛。

菲律賓氣象人員稱，“山竹”登陸後，風力有所減弱，風力由相當於5級颶風減至4級，但仍然具有相當大的殺傷力，可以吹翻汽車。其雨雲帶直徑更達到900公里，為極大範圍的地區帶來暴雨，呂宋東部可能出現高達6公尺的風暴潮。

港不排除掛10號風球

澳門氣象局說，今晚改掛3號風球，明天凌晨至早上改掛8號風球的可能性高。氣象局預料，“山竹”明天最接近澳門時，會有頻密狂風驟雨，低窪地區會因為風暴潮，而出現1至2.5公尺的水災。香港天文台今天下午將發布3號風球，不排除明天發出9號或10號風球。

海陸空交通停擺

中國中央氣象台繼續發布颱風橙色預警，預料“山竹”明天下午至晚上，在廣東台山至徐聞一帶登陸，珠江口、中西部沿海、香港及澳門風力最高高達13級颶風程度，廣東沿海、香港、澳門、海南島及廣西部分地區雨量高達400毫米。

廣東當局亦緊急撤離各項建設的施工人員及海上平台作業人員。廣東、海南多條主要鐵路暫停售票，珠江九州港往來香港等地的渡輪亦將停航。 多家航空公司取消航班，呼籲旅客前往機場前，要先留意最新的航班情況。

比平日貴4倍 港酒店坐地起價

“山竹”逼近，香港機場附近有酒店疑坐地起價，記者在預訂酒店的網站發現，有2家酒店在颱風天住宿2晚開價逾萬元，最貴索價1.3萬港元（約6856令吉），是平日房價的3至4倍。記者以顧客身份致電查詢時，職員稱房價因應不同時間有所調整，惟其餘地區的酒店房價未見因颱風天有大幅度調整。

浪高10米 海嘯級巨浪擊沉漁船

“山竹”的外圍環流先影響台東地區，富岡漁港海面波濤洶湧，掀起巨浪，堤防更湧起10公尺高巨浪；南迴大武漁港出現湧浪，一艘漁船經不起海浪撞擊，船身破裂半沉沒，有漁民看了更驚呼，已猶如海嘯等級。

台東從昨晚起就風雨交加，隨颱風靠近台灣，清晨6時許海上就有超過5公尺高的巨浪直接打上岸，沿海地區都遭浪擊，包括海濱公園、國際地標、南迴公路及富岡、大武漁港等，幸而未有人員傷亡。

台東市湧泉運動公園泳池，受到出水口沙石堆積淹起水來，整座泳池都遭淹水覆蓋，分不清楚泳池及池畔。