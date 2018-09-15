拉菲茲：頻破壞關鍵性決策 “阿茲敏導致藍眼黨爭”

（吉隆坡15日訊）公正黨副主席拉菲茲聲稱，公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏在過去4年內頻頻破壞黨的一些關鍵性決策，是導致現今黨爭爆發的主因。

他是接受《星報》專訪時，首次公開他此次在公正黨黨選，挑戰阿茲敏“老二”地位的原由。

他披露，阿茲敏與其盟友認為，與伊斯蘭黨的結盟會更理想，因此曾反對成立希望聯盟。

“此外，希盟決議推舉敦馬哈迪出任第7任首相時，阿茲敏的團隊人選，包括婦女組主席祖萊達和署理主席哈妮查都提出反對，並執意希盟應推舉更年輕的人選來擔任首相。”

指藍眼須同目標團隊

拉菲茲說，公正黨侯任主席拿督斯里安華，如今也是下任的首相人選。因此，公正黨需一個擁有相同目標的堅實團隊，以確保安華的工作可在不受阻礙下進行。

他表明，我們雖然接受不同的意見，但我們不能在重大的戰略決策中，不斷地相互撕咬。

他提到，公正黨過去4年的一些決策性決定，都不斷遭人否決，因此不希望類似情況日后繼續重演。

他認為，公正黨黨員須在本次黨選中，選出一個合適及能與安華配合的署理主席。

拉菲茲聲稱，有2種方式可用於加強黨的實力。

他舉例，阿茲敏作為內閣部長，可利用其在政府職位上的影響力加強黨實力，並將其提升到一個新水平。

另一方式，則是選出一名活躍的基層領袖。

“如果黨決定通過建立更廣泛的基層網絡來支持安華領導，那黨員便應該選擇我。”

“這2種選擇，都將直接決定公正黨在未來10年的發展。”

拉菲茲強調，公正黨在過去不曾出現過如此明顯的“意識形態鴻溝”。

“黨內有強烈聲音要求這種一對一的對決，這在公正黨的黨選中從未發生。”