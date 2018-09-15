【英超聯賽】被質疑不會用拉師傅 穆帥用數據反擊





（曼徹斯特15日訊）國際比賽日之後，有關於穆里尼奧不懂得使用拉什福德的質疑聲甚囂塵上，針對此，曼聯主帥做好充足準備，用詳細的數據在新聞會上一一進行反駁，單是這一個問題上整整說了4分36秒。

還記得上月底曼聯主帥只用了4分19秒就開了一場發佈會的“盛景”嗎？那一次，穆帥很生氣，不願跟記者將太多話。週五，葡萄牙教頭同樣很生氣。不過，他這次採取的方式卻和上次截然不同，用無盡的數據來進行反擊。

本次國家隊的比賽期間，拉什福德的表現很出色，和他在曼聯的低迷成了鮮明的對比。於是，英媒體各種質疑穆帥，說他不會使用拉什福德，說他是拉什福德不能進步的主要原因。在天空體育的節目中，卡拉格當眾直言拉什福德應該離開曼聯，離開穆裡尼奧。

親自被媒體提問這問題時，穆帥直接在發佈會上暴走：“我能想到，這週日會有人批評我沒有讓拉什福德出場，因為他們對我總是這麼著迷。他們中的有些人總是強迫自己說謊，所以我能想到，他們中的很多人週日起床後的第一件事……就是想到了穆裡尼奧。大家都知道，有些評論員拿著兩份薪水，因為他們不僅為電視台工作，還為某些球會工作（指卡拉格為利物浦講話）。所以，他們根本不是獨立的，他們總是在胡亂的帶節奏。”

狂人麾下出場次數最高

穆帥顯然是有備而來，拿出了一張紙徐徐道來，“2016/17賽季，拉什福德參加了32場英超比賽以及11場歐戰比賽，其中包括歐聯決賽。他還參加了3場足總杯。他一共參加了53場比賽。如果你想要他的總出場時間，答案是3068分鐘。如果一場比賽是90分鐘，那他在2016/17賽季就相當於踢了34.2場的完整比賽。”

“2017/18賽季，他參加了35場英超、8場歐冠、5場足總杯，包括決賽，3場聯賽杯以及超級杯。他一共參加了52場比賽，共2676分鐘，相當於踢了29.7場的完整比賽。所以，總結下來，他在我執教期間共踢了105場比賽，5744分鐘，63.7場完整比賽，包括5場決賽。”

實際上，OPTA數據顯示，拉什福德在穆帥麾下一共踢了108場比賽，這個數據是穆帥入主曼聯以來所有紅魔球員中最高的。

“拉什福德是一個非常優秀的年輕人，他出道於曼聯青訓，得到了范加爾的支持、我的支持，並得到新合同，新球衣。我來到曼聯後，他每場比賽都進了大名單。那些質疑我的人是不是腦子不清楚。拉什福德不是索蘭克，他也不是奇克，同樣不是勒維因（三人都被外租）。他是拉什福德，一個獲得不可思議出場時間的高水平球員，他一直在參加高水平的比賽。”

挺穆里尼奧沒批錯 盧卡庫：有些人太安逸

穆裡尼奧經常會公開批評自己麾下的球員，這引起了外界的質疑，也為球隊更衣室的動亂埋下了禍根。對此，曼聯鋒霸盧卡庫站出來力挺穆帥，認為“狂人”是真性情，批評球員並沒有錯，因為有些人就該被批評。

“當今的足壇，有很多球員過得實在是太安逸了。”

盧卡庫表示：“有人說教練不該批評球員，因為球員會覺得自己被攻擊了。但是，我認為這根本不是教練在攻擊球員。因為這就是我的個性，我是一個硬漢。當然，這些並不是足球帶給我的，而是我的背景引起的。”

“在英超聯盟，有很多教練總是會尋找方法來掩飾自己的不開心。但穆帥不一樣，他總是在直面自己的責任，保持自己的人格，敢於面對質疑，你應該尊重他。他一直都希望我們進步，他是一個非常正常的傢伙，我們相處的很愉快。他對任何人都很冷酷。”

“我最喜歡他的一點就是他從不偽裝。當他暴走的時候，你一眼就難看出他很生氣。但他開心的時候，你也能一眼看出他正心花怒放。我不能理解，為什麼人們不喜歡他的真實。當他對我發飆的時候，我就會找到問題所在，並加以改正，那樣他就會重新開心的。”

強調博格巴不會離隊 狂人：他從沒告訴我要走

新賽季的英超開戰後，有關博格巴與穆帥有矛盾會離隊的消息不斷，有的媒體甚至表示在明年一月份，博格巴就會走人。對於這些傳聞，穆帥絲毫不以為意，他表示只相信當事人親口說出來的話，並指媒體愛胡亂捏造新聞。

“在我們共處的日子裡，我唯一清晰的是，博格巴從來沒有告訴過我，他想離開曼聯。在世界盃後，博格巴歸隊時間較晚，在英超開打之前一周才回歸，現在我們待在一起差不多兩個月的時間，他也從來沒有提過要走人。”

“對於我來說，我只會評論那些我認為是真實的事情，而不是我讀到聽到了什麼，我與寫那些博格巴要離隊消息的人，也沒有直接的聯繫。但是我與博格巴是有直接的聯繫，博格巴沒有告訴我他想走，因此這也意味著他希望留下，這就是我的結論。”

最近一段時間，媒體瘋傳博格巴的經紀人拉伊奧拉也正在運作博格巴的轉會到巴塞羅納，對此穆帥說道：“我不知道這是不是真的，我需要經紀人用我能夠看明白的方式表達意願。比如說，這周我看了一些關於索斯蓋特的言論的報道，但是我看了整個採訪的錄像，他根本沒有說文章上的那些話。因此如果我看見拉伊奧拉在視頻上說他的球員想離開，而且已經開始運作。我才會相信。”