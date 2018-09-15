挑戰前妻單方面改教 佛教夫獲穆斯林子女撫養權

（吉隆坡15日訊）上訴庭再有標杆性裁決，允許一名正挑戰前妻單方面讓孩子改信伊斯蘭教的佛教徒男子，獲兩名子女的撫養權。

此上訴人是46歲的李昌勇（譯音）。從商的他自今年4月與孩子分離後，昨天終能與一對子女團聚。

據上訴人的代表律師哈妮陳（譯名）表示，上訴庭裁決，來自沙亞南的李昌勇將成為其女兒和兒子的唯一監護人、照顧和監管孩子，駁回早前沙亞南高庭的裁決。

哈妮陳向馬來郵報表示，上訴庭宣判佛教徒父親是唯一可監護、照顧和監管目前已是穆斯林的孩童，這是一項勇敢和正確的決定。它貫徹了維護兒童最大利益的關鍵原則。

這是上訴庭三司即拿督東姑麥蒙、阿邦依斯干達及拿督林添鑽做出的有關裁決。

李昌勇受訪時說，經過3年的爭取，（裁決）讓人欣慰。

法庭也諭令上訴人的前妻，也是此案答辯人須歸還上訴人早前繳付給高庭的3萬令吉費用。

哈妮聲稱，上訴庭考慮過答辯人單方面讓其子女改信伊斯蘭教的問題，爭論點是她沒考量到孩子的福利。其陳詞論點是改教已撕裂孩子們的生活，並不符孩童的最大利益。

“答辯人的行為也引起上訴人家庭內部動盪，上訴人與孩子們有著密切關係，且是生活在中華文化和宗教傳統里。”

此案定在10月16日展開司法檢討。

李昌勇是不滿已改信伊斯蘭的華裔妻子擅自為兩名孩子改教而入稟高庭，並在申請書中把聯邦直轄區宗教局、聯邦直轄區改教註冊官、教育總監、政府和妻子鄧慧儀（譯音）列為第一至第五答辯人。

此案與印裔婦女英迪拉爭奪被前夫改教的3名孩子撫養權一案的案情類似，而李昌勇所要爭取的分別是當年8歲女兒及4歲兒子撫養權。

其前妻已改名為阿麗娜阿都拉。李昌勇在辦理離婚宣誓書中宣稱，其兩名孩子對母親阿麗娜於今年5月11日為兩人改教一事不知情，因女兒曾告訴他，母親把她和弟弟帶往一個不知名的地方索取指紋，並以馬來語念誦一些他們都不明白的句子。

阿麗娜是在去年12月29日改教前申請離婚。

李昌勇在申請書中要求，高庭撤銷當局為其兩名孩子改教的決定，並發出禁令，禁止聯邦直轄區改教註冊官或其官員和代理，把兩名孩子註冊為穆斯林。他也要求高庭諭令聯邦直轄區宗教局及聯邦直轄區改教註冊官立即刪除兩名孩子改教註冊和一切記錄，或宣判有關改教的註冊是不合法及理應被撤銷。