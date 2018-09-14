“我通常不替候選人助選” 馬哈迪支持安華上陣波補選

（吉隆坡14日訊）首相兼土團黨主席敦馬哈迪說，他通常不會在補選活動中為候選人助選，但他卻全力支持公正黨候任主席拿督斯里安華上陣波德申補選的決定。

馬哈迪週五主持土團黨最高理事會議後，在記者會上說，公正黨在確認製造補選讓安華上陣後，當時人在香港的安華便已經致電聯絡他，並把公正黨的有關決定告訴他。

“這是安華的權利，因此，我不作出干涉。”

此外，針對前旅遊部長拿督斯里納茲里指為了撮合巫統與人民公正黨的合作，好讓巫統能更快重新回到主流政府，他本身願意為為安華助選一事，馬哈迪說，他不清楚納茲里的目的是什麼。

“在正常情況下，巫統將會派人上陣對抗安華，但納茲里卻支持安華，我不知道他的立場是什麼。”

他說，若巫統只是與公正黨合作，以便能夠重新回到主流政府，希盟友黨不會同意這樣的合作方式。

“但若是巫統加入希盟，我們倒是可以接受。”

針對土團黨波德申區部黨員不滿公正黨副主席拉菲茲及雪州加埔國會議員阿都拉沙尼多次發表對他不利的言論，而拒絕讓拉菲茲到波德申助選一事，馬哈迪說，這僅僅是不守規矩的黨員的言論，而非土團黨領導層的決定。

“繼任者確定是安華” 馬哈迪：不確定幾時傳位

馬哈迪重申，他的繼任者已經確定是安華，因為他絕對不會違背希盟共同達成的共識。

“但我仍不確定會在幾時傳位予安華。不過，我已經很老，因此不可能長期霸佔首相的職位不放。再過兩年，我就已經95歲。”

詢及他的健康狀況時，他笑稱：“我的健康還算不錯，至少還能和你說話。”

他也指出，公正黨總秘書賽夫丁已經發文告證實，安華勝選後將不會馬上擔任任何官職。

“我相信這也是安華的決定。”

曾支持沙菲宜任安華案主控官 馬哈迪：對方主動要求

馬哈迪不否認他曾支持前首相拿督斯里納吉的代表律師沙菲宜擔任安華雞姦案的主控官，但他強調那是沙菲宜主動要求他的認同。

他說，沙菲宜渴望擔任總檢察長，因此，對方主動前來接觸他，並指當時的主控官無法將安華定罪。

“當時，我就對他說，若你有信心就去吧，況且那時我和（時任首相）納吉的關係還算友好。”