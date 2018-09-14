破全國最大煉毒案 馬中泰起7250萬毒品

（大山腳14日訊）活躍檳城和霹靂的本地販毒集團以檳城為煉毒基地，把煉製好的數百萬粒5仔（Erimin 5）銷售到亞洲城市；大馬、中國及泰國4個緝毒單位跨國合作，偵破國內自1996年來最大宗毒品案，日前在檳城武吉丁雅一間隱密式煉毒工廠起獲的毒品數量，市價高達7250萬令吉。

捕2男1女

武吉阿曼警察總部是在中國警方提供情報後，由大馬警方核心毒品調局（SNN）、泰國毒品管制局（ONCB）、泰國緝毒局（PNSB）及中國國家禁毒委員會（NNCC）跨國合作，在檳州毒品罪案調查組協助下，於本月11日晚上8時10分至12日凌晨3時，在檳城和霹靂展開2項突擊行動，逮捕2名30歲及46歲的本地華裔男子及一名38歲本地華裔女子。

行動中，警方在煉毒工廠搜獲213萬粒疑似5仔、742.6公斤疑似5仔粉末（可煉製247萬粒）、27.3公斤疑似冰毒、5080粒疑似愛他死、53.7公斤化學液體，以及各種國外進口的5仔生產機器。

此外，警方也充公毒販110萬令吉財產，包括銀行存款42萬6000令吉、2輛轎車（豐田Vellfire休旅車及馬賽迪豪華房車C200）、現金3000令吉、外幣6049令吉、2枚勞力士手錶及各種金飾。

全國毒品調查局總監拿督斯里莫末沙烈今午在威中警局召開記者會，宣佈馬中泰警方這項戰績。

他說，這是我國毒品調查局在1996年成立以來偵破最大宗毒品案，刷新了上週在檳城偵破5400萬令吉毒品案的記錄。

記者詢及近年來警方所破獲的毒品案一宗比一宗大，我國是否已成了毒品的生產國或中轉站時，莫末沙烈回應說，其實其他國家如墨西哥、阿富汗等，也有查獲大宗的毒品案，但我國媒體較少報道而已。

“我國警方毒品調查局經常偵查國內販毒情況，並和國外緝毒單位保持緊密合作，透過有計劃性行動，可提高效率全面反毒，以消滅大規模的販毒活動。”

他說，由於此案尚在調查中，因此未知煉毒廠已運作多久。

記者會在禮堂進行時，由3名特警持鎗把守，現場擺放的毒品和煉毒機器，佔滿禮堂1/3面積，場面令人咋舌。

目前大馬警方援引1952年危險毒品法令第39B條文調查此案，3名男女嫌犯已被延長扣留調查。

出席記者會警官包括檳州總警長拿督達威甘、泰國皇家警方毒品管制局宋傑上校、泰國毒品管制局第五區執法局主任古迪、威中警區主任聶羅斯助理總監等。

江志堅：破獲毒品可供500萬人

全國毒品罪案調查局副總監拿督江志堅指出，這個販毒集團從攪拌毒品原材料、加工、烘干到包裝毒丸，都是使用從外國進口的機器進行。

他說，包裝毒丸的機器在一分鐘內可包裝好300粒毒丸，所破獲的毒品可供給500萬人（以每人服食一次計算）。這個煉毒廠是專門提煉5仔的毒品。

他解釋，五仔源自日本，由于吸食愛他死會讓人過度亢奮以致數天無法入眠，反之5仔已添加安眠的成分，只需酒精催化便可入眠。況且，一粒5仔只售价15令吉，任何人都可輕易購得，因此深受歡迎。

他說，此次查獲煉毒廠，歸功馬中泰三國警方合作，及互相交換情報取得成果。

他說，馬泰兩國警方先各別捉獲販毒集團成員，後來中國警方提供情報給泰警，泰警于9月11日開始追蹤3名嫌犯至北霹靂高烏（與泰國一水之隔）。

“3名嫌犯入境大馬後，泰國警方立即向我國警方求助，以逮捕3名嫌犯。”

他說，3名嫌犯過後把警方帶到位于武吉丁雅一間煉毒廠，其中一名46歲的華裔男嫌犯，擁有與化學相關的專業知識，主要負責煉毒並採購機器。