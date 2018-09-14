為教育事業出錢出力 楊忠禮膺陳嘉庚精神獎

（吉隆坡14日訊）馬來西亞陳嘉庚基金舉辦的“第五屆陳嘉庚精神獎”成績出爐，共有兩人獲得此殊榮，其一為已故企業家及教育家丹斯里楊忠禮，另一人則是技職教育推手“MySkills基金會”。

“陳嘉庚精神獎”迄今連續舉辦了5屆，共頒發了8名（單位）對推動社會關愛、文化和教育有貢獻者，成功樹立“社會回饋和關懷”新標竿。

馬來西亞陳嘉庚基金發起人陳凱希聲稱，這5年頒發的8名得主，皆在社會發動過令人動容的任務，留下許多令人回味的事跡。

他希望這些對社會熱愛和關懷者，繼續讓社會發光發亮，也希望弘揚他們的貢獻精神。

他表示，本屆得獎人已故楊忠禮，繼承了陳嘉庚遺風，為教育工作“鞠躬盡瘁”，參與巴生興華中學董事會超過50年，為教育事業出錢出力。

另一得獎人MySkills基金會董事峇蘇巴迪則聲稱，自2011年起，該基金開辦了Primus技職培訓中心，讓來自貧困或破碎家庭、有不良嗜好及輟學的印裔少年，透過技職培訓，重拾對生命熱忱和對學習興趣。

與此同時，配合馬來西亞陳嘉庚基金5週年慶典，馬來西亞陳嘉庚基金與新加坡陳嘉庚基金聯辦“2018年嘉庚國際論壇”，邀來國內外學者、專家及各社團代表參與研討、集思廣益。

研討會訂於10月6日，在吉隆坡成功時代廣場酒店舉行，論壇主講人包括顏清湟教授、趙小建教授、吳小安教授、韓孝榮教授、潘國駒教授、拿督黃子堅教授、吳龍雲副教授和徐威雄博士。

報名費為120令吉（公眾）及70令吉（學生），其中的費用包含酒店自助午餐、茶點及論壇手冊。為鼓勵更多民眾參與，即起至9月20日（星期四）期間報名者，可享有早鳥優惠，以100令吉（公眾）及50令吉（學生）的優惠。

陳嘉庚基金也訂當晚7時，在隆雪華堂舉辦“嘉庚橋．拓新路：2018年馬來西亞陳嘉庚基金五週年晚宴”及“第五屆陳嘉庚精神獎頒獎典禮”。

有興趣者，可瀏覽：https://goo.gl/xHPAEw填寫報名表格、或撥電該基金行政處03-2276 4445或電郵至[email protected]。