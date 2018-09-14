人質疑被匿藏霍洛島 沙警要求菲助拯救

（亞庇14日訊）兩名日前在仙本那海域遭槍匪擄走的印尼漁夫，相信被匿藏在阿布沙耶夫恐怖組織大本營霍洛島（Jolo）。

州警察總監拿督奧瑪曼馬說，警方接獲情報，指槍匪及人質均匿藏在霍洛島南部的達里寶（Talipau）山區。

“我們現在與菲律賓當局合作，要求菲律賓方面協助我們拯救2名人質及逮捕槍匪。”

今日下午，奧瑪在州警察總部舉行記者會，詢及2名印尼漁夫被擄走案件的最新進展時，這麼回應。

週二凌晨1時至2時之間，受雇于大馬漁船船主的印尼漁夫，在仙本那靠近加雅島海域捕魚時，未察覺一艘泵船正接近他們，當時4名船員在船艙，其中2人看到2名蒙面人疑持著M16萊福槍出現在甲板上。

2名船員發現不妥後馬上匿藏在船艙中約1個小時，並發現舵手三蘇沙谷尼（40歲）及副舵手烏斯曼尤努斯（35歲）遭槍匪擄走。

奧瑪指出，匿藏的2名船員還在大馬，他們會是此案的證人。

霍洛島是阿布沙耶夫恐怖組織大本營，這個小島占地869平方公里，過去沙巴發生的越境綁架勒贖案，所有人質都是被囚禁在這個以森林為主的小島上。

雖然菲軍方不時攻擊這個小島，但是島上主要是森林及高山，是個易守難攻地區，恐怖分子匿藏在山上，令軍方圍攻數十年至今還無法殲滅他們。

由仙本那乘快艇至霍洛島大約需要17小時左右，一名前人質指出，綁匪一得手之後，會立刻朝菲律賓海域方向逃逸，避免被大馬軍警追捕。

他說，槍匪進入菲律賓南部小島之後，即會換大馬力快艇朝專門收買人質的阿布沙耶夫恐怖組織大本營霍洛島前進，希望儘快把人質交給恐怖分子以換取現金。

阿布沙耶夫恐怖組織雖然在初創時是為成立摩洛國，但是這個組織已乖離原先目標，除了與國際恐怖組織基地組織有密切聯系之外，它主要以綁架勒贖為主，數年前被菲律賓法庭列為恐怖組織。

除此之外，阿布沙耶夫組織鬆散但又保持聯系，它擁有多個頭目，平時各自為政，但都以阿布沙耶夫自居。