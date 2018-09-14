工資低 罰款輕 僱主鋌險聘非法外勞

（萬宜14日訊）移民局總監拿督斯里慕斯達法阿里聲稱，儘管我國法令對那些執意聘用非法外勞的僱主非常嚴厲，但遺憾的是，許多時候法官的判決太輕，導致無法發揮阻嚇之效。有鑑於此，或許我國可考慮效仿新加坡對違規的僱主施於重罰如鞭笞。

他今日出席見證移民局與國大馬來西亞及國際研究所（UKM-IKMAS）簽署策略合作備忘錄後，在記者會上如是指出。

他表示，除了判決太輕，尚有其他原因令僱主仍願意冒險聘請非法外勞，包括可支付非法外勞低廉工資，約900至1000令吉。

“所以，盡管僱主知道這是犯法的，但又不能不聘用外勞，才會不惜鋌而走險。加上很多時候法官判決不重，或只判罰款了事，而罰款額對僱主而言只是一筆小數目，根本無法吸取教訓及阻嚇。”

法官應依案件細節下判

慕斯達法說，或許我國可考慮效仿鄰國施加鞭笞，而且社會大眾都認為，我們的法官太過仁慈。

他提到，曾跟首席大法官、總檢察署討論過有關涉及法律層面的細節，包括研究對違規僱主的嚴厲懲罰，只是法官在判決時有酌情權，即法官可依據所有案件細節，決定一個自己認為最適當的判決。

他聲稱，根據1959年/1963年移民法令第55（B）條文，每聘用一名非法外勞，僱主可被罰款1萬至5萬令吉，或監禁不超過12個月或兩者兼施。

“聘用5名非法外勞以上的僱主，可被監禁不少過6個月或不超過5年或鞭笞不超過6下。”

至今逮3萬非法外勞 946僱主

慕斯達法提到，移民局於今年1月1日至昨日，在全國展開了1萬零14項“大型取締行動3.0”（Ops Mega 3.0），逮捕了3萬1146名非法外勞和946名雇主。

他表示，共有12萬6445名外勞在行動中被當局檢查。

他說明，據移民局數據，漂白和重新聘請外勞行動於6月30日結束後，從7月1日至9月13日展開的取締，總共逮捕1萬零495名非法外勞和317名雇主，被檢查的外勞總共有4萬零395人。

“被捕的非法外勞分別是7288名男子、3020名女子和187名兒童；其中3245人來自印尼、2487人來自孟加拉、875人來自緬甸、865人來自菲律賓、864人來自泰國、642人來自印度和其他國家等。”