安美嘉：安華回歸主流政治 恐引發潛在裙帶關係

（八打靈再也14日訊）全國人權協會組織（HAKAM）主席拿督安美嘉聲稱，拿督斯里安華回歸主流政治的可能，恐將引發外界對希盟政府中“潛在裙帶關係”的擔憂。

也是前競選盟聯會主席及前馬來西亞律師公會會長的安美嘉提出警告，已有越來越多的人認為，希盟政府是一個存在裙帶關係的政府，並指如果安華在補選後獲委政府職位，那這種觀點可能會更強烈。

她接受《馬來郵報》訪問時提及，現在看到整個希盟都存在這種情況，而不僅是在公正黨，他們需要注意這點。

“我們沒必要因裙帶關係而阻止一個人參與競選，但問題是隨之而來的職務或職位的安排，他們需防止裙帶關係。”

安華的妻子拿督斯里旺阿茲莎目前是副首相，而他的女兒努魯依莎則是峇東埔國會議員，後兩人也都曾在公正黨擔任過最高領導職務。

安美嘉說，安華競選或其多名家庭成員都是政治體系的一部分，或許並不意味著裙帶關係，但也僅有一線之差。

她提醒，他們須真正考慮這一點。他們要記住，當他們是反對黨時，他們也是反對裙帶關係的。

68歲的公正黨森州波德申國會議員拿督丹尼雅週三宣布辭去國會議員職務，以製造補選讓安華上陣重返政壇。

此舉引起了各界不同回響，但選舉改革委員會表示，有關辭職的計劃並沒違法行為。

儘管安美嘉指安華上陣補選並不存在違規行為，但讓路的更應該是安華的家人。

安華還沒有就公正黨“波德申攻略”的決定做出評論，但外界認為此舉顯示這名前副首相加快繼任腳步的其中一部分計劃。