國陣將解散 新聯盟诞生





（吉隆坡14日訊）巫統硝山區國會議員納茲里昨日除了語出驚人指自己願為公正黨實權領袖拿督斯里安華在波德申國席補選助選之外，他也揭露大多數巫統國會議員已簽署一項法定聲明，賦權黨主席拿督斯里阿末扎希與國陣以外的政黨聯盟和政黨，包括希盟及伊斯蘭黨協商，以求籌組聯合政府。

《馬來郵報》昨日引述納茲里的談話說，大多數巫統國會議員已簽署一項法定聲明，賦權黨主席拿督斯里阿末扎希與國陣以外的政黨聯盟和政黨進行協商。

納茲里也是前旅遊及文化部長。“我要做對巫統最好的事。我要你知道巫統議員當中，在第十四屆全國選後，我們之前已開會討論，同意由阿末扎希代表黨，與其它政黨協商，以便巫統能盡快成為政府。”

納茲里表示：“這項簽署是巫統在黨選之前做的決定。我們同意阿末扎希擁有權力和負起這項責任。”

“我簽署了宣誓書，阿末扎希的行動是沒有一個期限，開放式，他將代表巫統協商。”

他指出，自公正黨是最大政黨，巫統應不在波德申補選上陣以釋出“善意”。

“跟安華鬥“到死”不是一種善意。即使贏了議席，我們依然是反對黨，沒有改變。”

“即使下國大黨和伊黨，也退出競選。”

但報導尋求其他巫統國會議員針對納茲里言論的回應時，卻紛紛三緘其口，不願證實納茲里的談話。

安努亞：交領導層決定

根據《馬來郵報》報導，巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙受詢時不願回應，因為這是不能向公眾公布的事務，再者應交由領導層決定什麼是對黨最好的做法。

不過，他今日再接受詢問此事時態度卻有改變；沒有正面回應，僅說：“不完全是……不正確。”

巫統笨珍區國會議員拿督斯里阿末馬斯蘭也附和安努亞慕沙，指雖然納茲里是紅人，他可以爆這些內幕，但自己是直接聽令於中央領導層，因此拒絕回應。

不過他認為，巫統應盡快召開領導層會議，就如伊黨般，決定要不要上陣波德申補選，這麼一來就可讓爭論停止。

納茲里曾在6月30日在主持巫統硝山區部大會後表示過，政治上沒有永遠的敵人或朋友，巫統傾向與公正黨及行動黨談判，以便在最快時間內成立聯合政府。

當時他認為，選民在本屆大選只是拒絕前首相拿督斯里納吉，現在障礙已掃除，可以展開談判成立聯合政府事宜，巫統也準備與其他政黨談判籌組聯合政府。

他也希望黨員可以接受巫統、行動黨及公正黨組織聯合政府，尤其不應過於抗拒行動黨，其實伊黨也曾跟行動黨組織過民聯及成立雪州政府，所以巫統也可以和行動黨合作。

在剛結束的第14屆全國大選中，巫統贏得54個國會議席、公正黨贏取47個國會議席，而伊斯蘭堂有18個國會議席。

哈迪預測政壇大風吹“不僅反對黨聯盟有變”

（瓜拉登嘉樓14日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺暗示，國陣或將重演其前身聯盟解散的命運，一個全新的在野黨聯盟則將誕生。

他今日為伊黨支持者大會堂2018年度代表大會開幕後，在記者會上，被問到會否在近期成立全新的在野陣線時說，如果聯盟有壽命期，國陣也一樣。

實際上，他說，成立全新的在野黨聯盟在國內並非第一次。“我們可以回顧1955年後的政治情景。當時的巫統也曾在布哈努（時任伊黨主席）的時期，參與萬隆會議或亞非會議。”

“儘管我們對如何凸顯獨立有不同的意見，但伊黨還是和其他人一起努力，爭取國家在1957獨立。

“當國家在1963年爆發513事件，需要全民團結時，伊黨加入了聯盟政府。當聯盟解散和國陣成立時，伊黨也涉及其中。如果聯盟有其壽命，國陣也一樣。”

哈迪補充，為了國家和人民，伊黨向來都願意和任何人合作。

重申願與任何人合作

受詢及成立新的陣線是否意味國陣將壽終正寢時，他表示，他唯一能說的是，國內的政壇將會出現變化。

“我不能說它將會埋葬。如果被禁的共產黨（馬共）都沒有被埋葬，更何況是合法的國陣。”

他相信國內政壇會因為時局的變遷而改變。這種情況將會出現在朝野政治聯盟。

無論如何，哈迪拒絕預測全新的在野黨陣線何時可以成立。“當時機來到時，我們就會看到。我不能回答假設性的問題。”

哈迪指出，今天我們可以看到希望聯盟出現分歧，甚至有一個政黨本身都無法團結。

“肯定會有改變，而這不僅僅是涉及反對黨而已。也許沙巴的政黨將會成為在野黨。”

政績可吸引非穆支持

針對伊黨和巫統的合作是否影響華裔選票的問題，哈迪避重就輕地說，丹登伊政府政績將可吸引非穆斯林對該黨的支持。

他說，政黨所獲的選票在每屆大選都不同，所以不能以選票來衡量支持率，就好比1999年大選行動黨得票率下跌的情況一樣。

“伊黨已成立了支持者大會堂，致力於宣揚伊黨的政治理念，以爭取非穆斯林的支持。”

哈迪：增反對黨選票 波補選為伊巫聯合演習

伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺說，波德申補選是該黨與巫統的“聯合演習”，以增加反對黨的選票。

他說，伊黨與巫統在雙溪甘迪補選屬進1號排檔剛熱身階段，無拉港補選則已進入3號排檔全力奮進。

“伊巫兩黨合作，可以看出能夠為候選人招來更多選票，我希望在波德申補選的成績會更好。”

“我們也會根據情況，支援整個補選工作。”