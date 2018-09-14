農產業恐受強颱重創 山竹襲菲120萬人疏散

（馬尼拉、華盛頓14日訊）被指為20年一遇、世上最強颱風之一的“山竹”來勢洶洶，預計明天就會登陸菲律賓，成為當地今年面對的第15個颱風。氣象部門預料，“山竹”將造成嚴重破壞，尤其農產業恐遭受重創，當地政府嚴陣以待，昨天開始疏散呂宋島沿岸的120萬居民，所有學校停課，航班亦受影響，軍隊現已候命，以便隨時出動應對。

夏威夷的颱風警報中心指，“山竹”的威力可媲美5級颶風，比目前吹襲美國東岸的颶風“佛羅倫斯”更強。美國有線電視新聞網絡（CNN）氣象專家提醒，它可能造成比“佛羅倫斯”更嚴重的人命傷亡。

農民盡力收割玉米稻米

菲律賓當局預計將有420萬民眾受災，高危地區有4.8萬幢樓房是由較輕物料製造，恐有受損之虞；居民紛紛以木板、繩索等加固房子，並移走漁船。“山竹”挾帶的暴雨可能引發山泥傾瀉及水浸，政府已向北部25省發出風暴警告，限制海空交通。

北部農業重鎮卡加延省目前是玉米和稻米收成季節，農民都盡最後努力收割，以減少損失。颱風造成的破壞，有可能導致菲律賓面臨大米短缺。卡加延省省長曼巴指出，由於“山竹”行進路線有變，當局需臨急重新調配應急部隊及物資。

杜特蒂：求援言之過早

菲律賓總統杜特蒂召開內閣緊急會議後，要求北部官員為災害應變做好準備，惟強調現階段尋求外國援助言之過早，需視這場危機的嚴重性。

“山竹”目前行進時速約25公里，陣風達每小時255公里，伴隨900公里闊的雲帶。它此前已掠過美國屬地關島，造成80%地區停電、大規模水浸、樹倒等，災情嚴重。香港天文台預料，它橫過呂宋島一帶之後將吹向廣東省沿岸，後天將進入香港400公里範圍內，但未必會直搗香港，並會有減弱之勢。

佛羅倫斯襲北卡州 電力受損影響300萬人

美國國家颶風中心（NHC）表示，颶風“佛羅倫斯”目前已減弱為一級，暴風圈昨天已抵達北卡羅來納州外灘群島，時速165公里的強風、130公里的環流將大樹吹至彎曲，預料帶來多達750毫米雨量、4米高風暴潮，並有海水倒灌。

受颶風影響，全美約有1200趟航班取消。北卡州電力公司表示，“佛羅倫斯”引發的水災令電供系統嚴重受損，預料最壞情況需時4週才能徹底修復，受影響民眾多達300萬人。

該州威明頓市居民接到指示疏散，但仍有一些人拒絕撤離。

另有動物園警告，颶風將使得南卡羅來納州濕地的毒蛇漂離棲息地，市中心可能出現銅頭蝮蛇和棉口蝮蛇等毒蛇。



