【英超聯賽】雙里缺戰紅軍 熱刺反彈有難度

（倫敦14日訊）經過兩週國際比賽日後，英超聯賽重燃戰火，在一場眾人矚目的強強對決中，熱刺將坐鎮溫布利大球場迎來利物浦的挑戰，在上輪遭遇爆冷輸球以及“雙里”缺陣的影響下，熱刺能否重拾信心值得期待。

前4輪比賽熱刺取得了3勝1負的戰績，目前他們以9分位居聯賽第5位。對於熱刺來說，雖然3勝1負的開局已經十分不錯，不過上輪聯賽他們在取得比分領先的情況下，卻連丟兩球痛失好局，吞下了本賽季第一場敗仗，球隊的士氣遭受到了不小的影響。

此役熱刺迎戰強敵利物浦，球隊的人員也出現了些許問題，主力門將洛裡以及阿里都出現了不同情況的傷病，這兩人也將會缺陣和利物浦的比賽，不出意外沃爾姆和孫興民將會取代這兩人位置出現在首發名單。

而不得不提的是，孫興民是在經歷亞運會和國家隊的長途征戰後，才剛返回倫敦回合球隊。孫興民從8月17日亞運會小組賽對陣馬來西亞出場後，短短一個月總共踢了8場比賽，但韓國人霸氣表示疲倦只是藉口，已經迫不及待再次代表熱刺出戰。

英超開賽以後，利物浦毫無疑問是所有球隊之中狀態最好的一支，“紅軍”過去4輪比賽拿滿了12個積分，並且他們在打入9個進球的情況下，只出現了1粒丟球，無論在進攻一端，還是防守一端，他們都展示出了一流的水準。

當然，利物浦前四輪對手分別是西罕、水晶宮、布萊頓和列斯特，整體實力都不如熱刺，對於克洛普的球隊來說，此役也將會是檢驗他們爭冠實力的一場硬仗。

尖矛之間的對決

凱恩和薩拉赫同場較勁也是本場比賽的一大看點，兩人在本賽季前4場比賽過後都打入了2個進球，狀態十分不錯，這兩人本場比賽的發揮也將會直接決定比賽的走勢。除了這兩人之外，利物浦的馬內與熱刺的小盧卡斯，近來狀態也都十分神勇，馬內本賽季聯賽已經打入4個進球，小盧卡斯更是勇奪英超8月最佳，一場無與倫比的進攻大戰將會一觸即發。