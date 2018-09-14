不靠吻手背證明 阿茲敏：效忠安華毋庸置疑











（北海13日訊）人民公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏說，他不需要親吻該黨候任主席拿督斯里安華的手背，來證明自己對安華的效忠。

他說，他在1998年就追隨安華至今，從街頭式的烈火莫熄運動走進了國會，他對安華和黨的忠誠是毋庸置疑的。

“可是卻有人要我證明對安華的忠誠，難道親吻安華的手背才算是嗎？”

阿茲敏受首相敦馬哈迪委派出席越南河內舉行的世界經濟論壇後，昨晚搭機返回吉隆坡，即北上來到詩布朗再也會展中心，與同陣營領袖會見檳州基層。吉打州基層也租下13輛巴士，組團前來支持阿茲敏的競選團隊。

阿茲敏也針對該黨加埔國會議員拿督阿都拉沙尼挑戰他辭去國會議員，以一勞永逸向安華展示忠誠一事認為，唯有那些對黨未有貢獻，以及對自己沒有自信和領導能力者，才需要通過奉承來表示效忠。

他說，大家不應該只找出別人的缺點，而沒有檢討自己的問題所在，尤其身為一個領袖應顧及大局，何況希盟已是政府，不再是反對黨，不要忘記人民的委託。

“這時候卻有人在黨內製造對立，簡直是背叛人民的委託。”

他稱，任何批評都不應該公開指責，就像一對夫妻吵架，應理性解決，尊重對方，好好坐下來談。

稱當年安華被捕入獄

暗諷某人躲國外避風頭

阿茲敏以不點名方式說，1998年烈火莫熄運動時，安華被捕入獄，不少追隨安華的人，不是被捕就是逃離國外避風頭，而那些逃到馬尼拉、倫敦和澳洲躲了兩年，在國內情況轉好後，才跑回來說“效忠公正黨”。

“我當年面對種種的挫折，弄到差點和妻兒離散，但我始終沒有放棄，所以我覺得有趣的是 ，如今竟有人置疑我對黨和安華的忠誠？”

他說，他擔任雪州州務大臣也遭政敵的攻擊和污蔑，反貪會在經過調查後證明雪州政府是廉洁和沒有貪污的。

他說，他如今背負更大重任，協助處理國家大事，這也是人全民希望新政府去做的事，把拯救國家和經濟例為首要目標，而不是製造內斗，因此希望該黨上下能在此次競選 ，以手中一票解決所產生的問題，過後將重心放在國家發展上。

當詢及此次競選風波，有風聲傳出他會退黨時，他笑著對媒體說，都說是一陣“風”聲，為何要當真回應？